Священника УПЦ приговорили к 12 годам заключения

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что суд приговорил священника Украинской православной церкви (УПЦ) к 12 годам лишения свободы. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters Vladyslav Musiienko / Reuters

Мужчину задержали в апреле 2022 года. На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание — 12 лет лишения свободы. Уточняется, что священник якобы передавал информацию о позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города Лисичанск Луганской народной республики, а также в районе Северодонецка.

Суд признал его виновным в оказании «вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ», которое совершено по предварительному сговору группой лиц, добавили в ведомстве. Согласно заявлению, СБУ разыскивает еще одного священника УПЦ.