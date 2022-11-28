Популярное островное государство изменило правила въезда для россиян

В посольстве России на Сейшелах сообщили, что с 1 декабря гражданам России больше не понадобятся ковид-справки для въезда. Об этом пишет ТАСС.

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«С 1 декабря текущего года для поездки на Сейшелы не потребуется более предъявление сертификатов о вакцинации или тестировании на COVID-19», – сообщили в посольстве.

Отмечается, что вместо сертификатов туристам необходимо иметь страховку, покрывающую случаи заболевания коронавирусом.

На данный момент для въезда на Сейшелы потребуется сертификат о вакцинации двумя дозами. Вакцинирование также должно быть подтверждено сертификатом о прививке. Непривитым туристам потребуется сдать отрицательный ПЦР-тест сделанный за 72 часа до вылета.