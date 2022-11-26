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41 минуту назад

Росавиация назвала страны с прямыми рейсами из России

Мослента

Страны, куда можно свободно улететь на прямых рейсах из России, назвали РИА Новости в пресс-службе Росавиации. На данный момент в списке 22 страны.

Росавиация назвала страны с прямыми рейсами из России
Фото: МослентаМослента

Сейчас без пересадок россияне могут добраться на самолете в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Египет и Израиль. Кроме того, прямые рейсы летают до Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Кубы, Лаоса, Мальдив, ОАЭ.

В Росавиации добавили, что делать пересадки не придется и соотечественникам, решившим посетить Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, а также Шри-Ланку.

Ранее стало известно, что с 12 ноября «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы в Каир. «Регулярные рейсы в столицу Египта будут выполняться ежедневно», — сообщали в компании.

Общество,Аэрофлот,Росавиация,
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