Росавиация назвала страны с прямыми рейсами из России

Страны, куда можно свободно улететь на прямых рейсах из России, назвали РИА Новости в пресс-службе Росавиации. На данный момент в списке 22 страны.

Фото: Мослента Мослента

Сейчас без пересадок россияне могут добраться на самолете в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Египет и Израиль. Кроме того, прямые рейсы летают до Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Кубы, Лаоса, Мальдив, ОАЭ.

В Росавиации добавили, что делать пересадки не придется и соотечественникам, решившим посетить Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, а также Шри-Ланку.