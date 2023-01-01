Кофеварка для Ихтиандра: каким был подводный дом на дне Черного моря

СССР не зря называют одним из лидеров мировой науки середины 20 века. Ударными темпами развивалась автомобильная промышленность, медицина и строительство. Советским физикам удалось раскрыть секреты атомной энергии, геологи бурили километровые шахты, пытаясь разгадать секреты земных недр. Нашим конструкторам первым удалось покорить земную гравитацию и вывести человека в космос. Взгляды ученых той эпохи простирались гораздо шире, чем позволяло техническое развитие человечества. Именно в те годы в СССР зародилась идея создать самый настоящий подводный дом. Какими были самые удачные проекты советских энтузиастов рассказал ТАСС в специальном материале «Вперед, акванавты!».

Первыми обратили свое внимание на морские глубины участники донецкого клуба подводных погружений «Ихтиандр». Они решили создать и испытать подводный дом, где человек мог находиться продолжительное время.

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Летом 1966 года им удалось реализовать свой первый проект «Ихтиандр-66». Дом объемом 6,8 кубических метров мог погружаться на глубину до 11 метров, вмещать 3 акванавтов сроком пребывания до 3 суток. Первым подводным жителем стал председатель клуба Александр Хаес — опытный аквалангист и хирург. Всего ихтиандровцам создали три разных проекта, но из-за недостатка средств подводникам-энтузиастам пришлось уступить дорогу ученым.

Лаборатория подводных исследований Ленинградского гидрометеорологического института также занималась разработкой подводного жилья. В 1966 году ученые испытали свой дом, который назвали в честь легендарного гусляра Садко. Всего им удалось реализовать три проекта.

Самый масштабный из них «Садко-3» (1969 год) больше напоминал космический корабль, состоял из 3 отсеков общим объемом 30 кубических метров. Жилище могло вмещать 3 акванавтов на срок до 14 суток и погружаться на глубину 27 метров. На «Садко-3» имелись склад, санузел, малая декомпрессионная камера и кубрик, где жильцы могли отдохнуть и приготовить пищу из специальных концентратов, предназначенных для питания космонавтов.

Следующим проектом советской подводной науки стал «Черномор» Института океанологии Академии наук СССР. Первые погружения подводного дома провели в июле 1968 года. «Черномор» состоял из 4 отсеков и мог вмещать до 5 акванавтов. Жилище могло погружаться на глубину до 31 метра . Максимальная длительность проживания составляла до 52 суток. Подводный дом был оборудован санитарным душем, туалетом и кофеваркой. Пищу для обитателей «Черномора» доставляли с земли. В 1973 году, после серии экспериментов, подводный дом передали Болгарии. В 1975 году «Черномор» списали и поместили в музей города Верны.

Подводный дом «Спрут» был проектом любителей подводного плавания Виктора Шабалина, Александра Королёва и Вильяма Муравьёва. Друзья решили сделать подводный дом из резины, чтобы повысить его мобильность и уменьшить размер. Первый экземпляр собрали на дому из медицинской клеёнки, палаточного брезента и мешковины. Работу энтузиастов заметили журналисты, которые решили снять о них фильм.

Благодаря прессе создателям «Спрута» удалось договориться с Научно-исследовательским институтом резиновой промышленности под Загорском, где была в короткие сроки сшита новая модель. Подводный дом теперь можно было перевозить большом рюкзаке, правда, для балласта все еще требовался грузовик.

«Спрут» состоял из одного отсека и мог погружаться на глубину до 26 метров. Автономное время работы было небольшим – около 6 часов. Всего создателям «Спрута» удалось выпустить около десятка различных модификаций, которые использовались в научно-исследовательских программах в Чёрном и Балтийском морях. Устанавливали дом и в Индийском океане — учёные, изучавшие риф Бассас-да-Индия, прятались в доме от акул.