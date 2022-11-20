Что нельзя делать после взрыва газопровода под Петербургом

В воскресенье, 20 ноября «Газпром» попросил жителей перекрыть газовые плиты после взрыва газопровода под Петербургом. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на предупреждение компании.

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«"Газпром газораспределение Ленинградская область" просит жителей, у которых в настоящее время отсутствует газоснабжение, перекрыть краны подачи газа перед газовыми приборами (газовая плита, проточный газовый водонагреватель, газовый отопительный котел)», – сказано в сообщении.

Отмечается, что жильцам частных газифицированных домов необходимо перекрыть краны на вводе газопровода в дом. Если на участке установлен шкафной газорегуляторный пункт, то дополнительное отключение не требуется. После этого нужно ждать сотрудников аварийной службы. Для пуска газа специалистам необходимо попасть в каждое помещение, где установлено газовое оборудование.

«Категорически запрещается самостоятельно открывать краны до момента пуска газа», - предупредили специалисты.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 04, с мобильного - 104.

В воскресенье ремонтники и газовщики начали восстанавливать газоснабжение многоквартирных и частных домов в Ленобласти. Уже налажена работа 16 котельных, 3803 абонентов в многоквартирных и частных домах и 55 организациях и предприятиях.