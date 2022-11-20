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10 часов назад

Что нельзя делать после взрыва газопровода под Петербургом

Майк Габриелян

В воскресенье, 20 ноября «Газпром» попросил жителей перекрыть газовые плиты после взрыва газопровода под Петербургом. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на предупреждение компании.

Что нельзя делать после взрыва газопровода под Петербургом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Газпром газораспределение Ленинградская область" просит жителей, у которых в настоящее время отсутствует газоснабжение, перекрыть краны подачи газа перед газовыми приборами (газовая плита, проточный газовый водонагреватель, газовый отопительный котел)», – сказано в сообщении.

Отмечается, что жильцам частных газифицированных домов необходимо перекрыть краны на вводе газопровода в дом. Если на участке установлен шкафной газорегуляторный пункт, то дополнительное отключение не требуется. После этого нужно ждать сотрудников аварийной службы. Для пуска газа специалистам необходимо попасть в каждое помещение, где установлено газовое оборудование.

«Категорически запрещается самостоятельно открывать краны до момента пуска газа», - предупредили специалисты.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 04, с мобильного - 104.

В воскресенье ремонтники и газовщики начали восстанавливать газоснабжение многоквартирных и частных домов в Ленобласти. Уже налажена работа 16 котельных, 3803 абонентов в многоквартирных и частных домах и 55 организациях и предприятиях.

Накануне в Ленинградской области произошел прорыв на газопроводе высокого давления «Белоусово – Ленинград» компании «Газпром Трансгаз». По данным МЧС России, произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием.

Общество,МЧС России,Газпром,
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