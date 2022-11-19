Момент взрыва газопровода в Ленобласти попал на камеры

Момент мощного взрыва на газопроводе на территории Ленинградской области попал на камеры наблюдения. Об этом пишет News.ru.

На кадрах виден центр Санкт-Петербурга, стоящий у берега канала крейсер-музей «Аврора». Внезапно на горизонте появляется огненное облако, которое постепенно поднимается на значительную высоту.

Напомним, что в субботу, 19 ноября, на участке газопровода во Всеволожском районе Ленинградской области произошла разгерметизация с последующим возгоранием.

На место происшествия выехали пожарные, криминалисты и следователи. По предварительным данным, никто не пострадал.