Депардье решил cвернуть свой российский проект

Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России Об этом сообщил друг и продюсер актера Арно Фрилли, передает ТАСС.
Фрилли пояснил, что закрытие вызвано «паузой в проектах». Данный шаг «ни в коем случае не связан» с украинским кризисом.
«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», - сказал он.
По его словам, новая структура может быть открыта, когда появится «больше конкретики по проектам»
Жерар Депардье получил гражданство России в 2013 году. Весной в Госдуме предложили лишить его гражданства за критику спецоперации.