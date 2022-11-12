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1 час назад

Депардье решил закрыть свою продюсерский центр в России

Майк Габриелян

Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России Об этом сообщил друг и продюсер актера Арно Фрилли, передает ТАСС.

Депардье решил cвернуть свой российский проект
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фрилли пояснил, что закрытие вызвано «паузой в проектах». Данный шаг «ни в коем случае не связан» с украинским кризисом.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», - сказал он.

По его словам, новая структура может быть открыта, когда появится «больше конкретики по проектам»

«Езжай к себе во Францию»: Жерара Депардье требуют лишить российского гражданства

Жерар Депардье получил гражданство России в 2013 году. Весной в Госдуме предложили лишить его гражданства за критику спецоперации.

Общество,Жерар Депардье,Госдума,
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