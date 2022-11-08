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1 час назад

Россиян предупредили о геомагнитных бурях

Елена Прошина

Во вторник и среду, 8 и 9 ноября, на Земле ожидается повышенная солнечная активность, которая спровоцирует геомагнитные бури. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Павла Штенберга МГУ, астроном Владислав Шевченко.

Россиян предупредили о геомагнитных бурях
Фото: NASANASA

По его словам, солнечная активность, сопровождаемая интенсивным образованием солнечных пятен и излучением, будет наблюдаться в течение 8-9 ноября всего по несколько часов. Природное явление окажет влияние на состояние магнитного поля, то есть спровоцирует геомагнитные бури, отметил Шевченко.

Астролог напомнил, что метеозависимые люди в связи с возмущениями солнца могут испытывать головные боли и головокружения.

Ранее синоптик спрогнозировал наступление настоящей зимы в Москве. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, устойчивые морозы придут в столичный регион только в декабре.

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