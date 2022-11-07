Назван срок наступления настоящей зимы в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столице России наступит настоящая зима. Об этом сообщает «Москва 24».
По словам Шувалова, устойчивые зимние морозы придут в Москву только в декабре.
«Настоящую зиму мы дождемся только в декабре, потому что перепады температур, кажется, будут продолжаться до конца ноября. Будут небольшие похолодания, которые сменятся очередным потеплением, и так до конца месяца», – рассказал он.
Шувалов также добавил, что на этой неделе столицу ждёт потепление и дожди. Наиболее сильными они будут 10 и 11 ноября. Относительное тепло продержится в Москве до 12 ноября.
Ранее синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать в декабре.