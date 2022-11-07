В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: Назван срок наступления настоящей зимы в Москве

Елена Прошина

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столице России наступит настоящая зима. Об этом сообщает «Москва 24».

Назван срок наступления настоящей зимы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шувалова, устойчивые зимние морозы придут в Москву только в декабре.

«Настоящую зиму мы дождемся только в декабре, потому что перепады температур, кажется, будут продолжаться до конца ноября. Будут небольшие похолодания, которые сменятся очередным потеплением, и так до конца месяца», – рассказал он.

Шувалов также добавил, что на этой неделе столицу ждёт потепление и дожди. Наиболее сильными они будут 10 и 11 ноября. Относительное тепло продержится в Москве до 12 ноября.

Ранее синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать в декабре.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители