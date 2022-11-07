Знакомый Кузнецова назвал возможную причину смерти композитора

Иван Новиков , знакомый с Сергеем Кузнецовым по прошедшему в минувшие выходные концерту в Оренбурге , рассказал о возможной причине смерти основателя группы «Ласковый май». Об этом сообщает «Газета.ру».

«Если честно, причина мне не совсем известна, но, вероятно, все-таки по хроническим заболеваниям, которые у него были», – заявил Новиков.

О смерти Сергея Кузнецова стало известно 7 ноября. Он скончался в Оренбурге на 59-м году жизни. Официальная причина смерти композитора пока не названа. Кузнецов был одним из основателей известной российской группы «Ласковый май». Он был известен поклонникам группы как автор хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Тающий снег», «Розовый вечер», «Пусть будет ночь» и других.