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24 минуты назад

Знакомый Сергея Кузнецова назвал возможную причину смерти композитора

Елена Прошина

Иван Новиков, знакомый с Сергеем Кузнецовым по прошедшему в минувшие выходные концерту в Оренбурге, рассказал о возможной причине смерти основателя группы «Ласковый май». Об этом сообщает «Газета.ру».

Знакомый Кузнецова назвал возможную причину смерти композитора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новиков считает, что причиной смерти могли стать хронические заболевания Кузнецова.

«Если честно, причина мне не совсем известна, но, вероятно, все-таки по хроническим заболеваниям, которые у него были», – заявил Новиков.

О смерти Сергея Кузнецова стало известно 7 ноября. Он скончался в Оренбурге на 59-м году жизни. Официальная причина смерти композитора пока не названа. Кузнецов был одним из основателей известной российской группы «Ласковый май». Он был известен поклонникам группы как автор хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Тающий снег», «Розовый вечер», «Пусть будет ночь» и других.

Общество,Иван Новиков,Сергей Кузнецов,
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