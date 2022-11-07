Умер автор хитов "Ласкового мая"

На 59-м году жизни скончался российский композитор и поэт Сергей Кузнецов. Он был одним из основателей известной российской группы «Ласковый май». Об этом сообщил телеканал ГТРК «Оренбург».

Причина смерти композитора не уточняется. При этом ещё 5 ноября Кузнецов провёл в Оренбурге концерт в память о погибшем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове.

Прежде всего, Сергей Кузнецов известен публике как автор хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Тающий снег», «Розовый вечер», «Пусть будет ночь» и других. Но помимо работы с группой «Ласковый май», Кузнецов также писал для коллективов «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Новые формы», Spice boys и прочих. Группу «Ласковый май» Кузнецов покинул в 1989 году.