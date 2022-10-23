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12 минут назад

Летящая белка, затаившийся пингвин: самые смешные фото животных 2022 года

Газета.Ru

Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards объявил финалистов 2022 года. Голосование за лучшие работы продлится до 27 ноября, а победителей объявят 8 декабря.

1/40 Алекс Пансьер — «Джампинг джек»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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2/40 Майкл Иствелл — «Начинается!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
3/40 Эммануэль До — «Линь Сан, я тебя задушу!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
4/40 Кевин Ломан — «Подмигивание»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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5/40 Энди Эванс — «Остановись и посмотри
Фото: Comedy Wildlife 2022
6/40 Дженнифер Хэдли — «Поговори с крылом!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
7/40 Элисон Буттиджич — «Что значит „улыбнись“?! Я улыбаюсь!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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8/40 Артуро Телле Тиманн — «Скажите: «Сыыыыр»
Фото: Comedy Wildlife 2022
9/40 Федерика Винчи — «Центр здоровья обезьян»
Фото: Comedy Wildlife 2022
10/40 Джагдип Раджпут — «Пегас — летающая лошадь»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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11/40 Мирослав Серб — «Всем привет»
Фото: Comedy Wildlife 2022
12/40 Дженнифер Хэдли — «Не очень кошачьи рефлексы»
Фото: Comedy Wildlife 2022
13/40 Ахмед Алахмед — «Милашка»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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14/40 Винс Бертон — «Бездельник»
Фото: Comedy Wildlife 2022
15/40 Томас Виджаян — «Счастливые ножки»
Фото: Comedy Wildlife 2022
16/40 Валттери Мулкахайнен — «Могу ли я одолжить ваш мед до завтра?»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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17/40 Саверио Гатто — «Маньяки»
Фото: Comedy Wildlife 2022
18/40 Райан Симс — «Простите меня... Пардон!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
19/40 Эндрю Пикок — «Неудобная подушка»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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20/40 Аршдип Сингх — «Я тебя вижу!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
21/40 Боян Бенчич — «Веселая прогулка»
Фото: Comedy Wildlife 2022
22/40 Марк Шокен — «Тесно!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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23/40 Паоло Миньоза — «Трехголовый «Цербер»
Фото: Comedy Wildlife 2022
24/40 Линкольн Макгрегор — «Теперь это мой пикник!»
Фото: Comedy Wildlife 2022
25/40 Шули Гринштейн — «Мчащаяся сова»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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26/40 Йорн Вангоидценховен — «Акула-лось»
Фото: Comedy Wildlife 2022
27/40 Жан Жак Алкалай — «Ввод в заблуждение/Африканская точка зрения 2»
Фото: Comedy Wildlife 2022
28/40 Тимеа Амбрус — «Я прыгаю, а не летаю»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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29/40 Алекс Купер — «У вас есть минутка, чтобы поговорить о нашем Господе и Спасителе Ти-Рексе?»
Фото: Comedy Wildlife 2022
30/40 Софи Харт — «Жизнь мамы»
Фото: Comedy Wildlife 2022
31/40 Дэйв Шаффер — «Второй звонок»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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32/40 Ли Чжэнсин — «Шепелявая белка»
Фото: Comedy Wildlife 2022
33/40 Лукас Земан — «Ты меня не видишь, да?»
Фото: Comedy Wildlife 2022
34/40 Валттери Мулкахайнен — «Романтик»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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35/40 Коринн Козок — «Надгробие Гийемо»
Фото: Comedy Wildlife 2022
36/40 Мартин Грейс — «Сохраняйте спокойствие»
Фото: Comedy Wildlife 2022
37/40 Ахмед Алахмед — «Комик»
Фото: Comedy Wildlife 2022
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38/40 Джон Чейни — «Дать отпор»
Фото: Comedy Wildlife 2022
39/40 Тори Хилли — «Что написать дальше»
Фото: Comedy Wildlife 2022
40/40 Пол Эйкеманс — «Буэ»
Фото: Comedy Wildlife 2022

Среди фаворитов этого года пара обезьян, играющих в докторов и медсестер, несколько валлаби, веселящихся на закате, и дружелюбно машущий енот.

Конкурс существует с 2015 года и стремится через юмор обратить внимание общества на проблемы окружающей среды. Каждый год организаторы получают тысячи снимков от фотографов со всего мира.

«Мы хотим, чтобы наши зрители разделили наше удовольствие от природы и нашли время, чтобы признать ее ценность», — рассказали организаторы конкурса.

Победители получат по 500 фунтов (более 34 тысяч рублей), а любой желающий может пожертвовать деньги на благотворительность. Организаторы подчеркивают, что сбор средств не является основной целью, однако ежегодно собранные средства направляются в разные общественные природоохранные организации

Общество,Фото,
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