В Сочи нашли мертвой пропавшую российскую модель Кристину Рэй (Кожевникову).

Девушка получила известность известность как обладательница титула «Самые большие губы в России». Для достижения такого результата она несколько раз в год проходила косметологические процедуры. Кроме того, Рэй сделала сплит языка, выбрила половину головы и набила татуировки.

Благодаря эпатажной внешности модель стали приглашать в развлекательные программы на телевидение. Во время наивысшего пика славы она была участницей шоу «Дом-2» и «Перезагрузка». В конце концов девушка вернулась к прежней внешности. В последние годы Рэй жила в Сочи и работала в салоне красоты.

9 октября в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» появилось объявление о пропаже модели Кристины Рэй. По данным волонтеров, в последний раз на связь она выходила 28 сентября.