Уехавшим за границу без автомобиля россиянам дали совет

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, как сохранить брошенный на границе автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости».
Россиянам, которым пришлось бросить свой автомобиль на границе, эксперт советует прислать доверенность на нее родственникам.
«Изъятие в пользу государства брошенных на границе машин россиян возможно по судебному решению. Если авто захотят забрать родственники, то переехавший за рубеж владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, сделать апостиль, и после этого забрать», – рассказал Алешкин.
Уточняется, что в статье 228 Гражданского кодекса России прописана возможность присвоить брошенный автомобиль в случае, если его владелец не найдётся в течение полугода с момента подачи заявления в полицию или орган местного самоуправления. Алешкин добавляет, что признаки брошенного транспортного средства в федеральном законодательстве не закреплены, и субъекты РФ устанавливают их сами.
Ранее депутат ГП от «Единой России» Олег Морозов предложил изымать автомобили у выезжающих за границу россиян.