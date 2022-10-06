Уехавшим за границу без автомобиля россиянам дали совет

«Изъятие в пользу государства брошенных на границе машин россиян возможно по судебному решению. Если авто захотят забрать родственники, то переехавший за рубеж владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, сделать апостиль, и после этого забрать», – рассказал Алешкин.

Уточняется, что в статье 228 Гражданского кодекса России прописана возможность присвоить брошенный автомобиль в случае, если его владелец не найдётся в течение полугода с момента подачи заявления в полицию или орган местного самоуправления. Алешкин добавляет, что признаки брошенного транспортного средства в федеральном законодательстве не закреплены, и субъекты РФ устанавливают их сами.