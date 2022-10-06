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26 минут назад

В ГД назвали условие для изъятия автомобилей у выезжающих за границу россиян

Елена Прошина

В российское законодательство необходимо внести изменение, позволяющее по истечении определенного срока изымать брошенные на границе автомобили у граждан, покинувших территорию Российской Федерации. С таким предложением выступил депутат ГД от «Единой России» Олег Морозов, передает РИА Новости.

В ГД назвали условие для изъятия автомобилей у выезжающих за границу россиян
Фото: ТАССТАСС

До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в России начали составлять список выезжающих за границу россиян и предложил подумать над судьбой брошенных ими автомобилей.

Морозов считает, что нужно как можно быстрее узаконить изъятие брошенных жителями России автомобилей на границе. По его словам, решение о передаче транспортного средства в государственную собственность должно быть принято по истечении какого-то срока. Если за указанное время владелец не вернулся за своим автомобилем или каким-либо другим образом не распорядился им, то государство автоматически считает его своей собственностью.

Депутат указал, что собственник автомобиля должен лично предъявить на него свои права. Он полагает, что это затруднение позволит государству изымать брошенные транспортные средства.

Морозов подчеркнул, что правительство может себе позволить внести такое изменение в законодательство, и с решением этого вопроса стоит поторопиться.

Политика,Олег Морозов,Вячеслав Володин,Единая Россия,Госдума,
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