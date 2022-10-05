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23 минуты назад

Цискаридзе представил свою первую книгу

Елена Прошина

На конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» руководитель Академии русского балета имени Вагановой и педагог Николай Цискаридзе представил свою первую автобиографическую книгу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Цискаридзе представил свою первую книгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мемуары получили название «Мой театр» и были созданы на основе дневника, который вёл Цискаридзе с 1985 по 2003 год. В книгу вошли воспоминания танцора о детстве, семье, жизни в Тбилиси и Москве, учебе в хореографическом училище, распаде СССР, отделении Грузии, приглашении в Большой театр, начале карьеры и последовавших гастролях по всему миру.

По признанию Цискаридзе, написать мемуары его уговорила педагог Ирина Дешкова. В книге использованы цветные и черно белые снимки, взятые из архивов Академии русского балета имени Вагановой и БДТ имени Товстоногова. Кроме того, в издание попали снимки из архивов самого Цискаридзе, а также Михаила Логвинова.

Ранее между Николаем Цискаридзе и Станиславом Садальским возникла ссора, которая закончилась вызовом полиции.

Общество,Михаил Логвинов,Николай Цискаридзе,
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