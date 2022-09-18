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2 часа назад

Ссора Садальского с Цискаридзе закончилась вызовом полиции

Ирина Лебедева

Станислав Садальский неоднократно критиковал артиста балета Николая Цискаридзе как ведущего программы «Сегодня вечером». Актер считает, что тот откровенно провалился на Первом канале, о чем говорят низкие рейтинги шоу.

Ссора Садальского с Цискаридзе закончилась вызовом полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николай Цискаридзе не оставил без внимания заявления Садальского. И, когда оппоненты случайно оказались в одном вагоне поезда, вспыхнула ссора. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

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Садальский рассказал подписчикам о случившемся в микроблоге.

«Входит Цискаридзе. Столько оскорблений я в жизни не слышал. Он говорит: «Кто вы есть? Вы никто. Вы артист одной роли». Я сорвался тоже. Говорю: «У вас и одной роли нету». Это ужас, конечно, такой скандал был. Полицию вызвал, сейчас на меня напишет заявление. Но я к нему не прикасался. Даже не вставал», - сообщил актер.

Ранее, комментируя недавнее интервью украинской певицы Светланы Лободы, где она заявила, что считает себя звездой номер один в России, актер Станислав Садальский вспомнил нелепую историю в самолете, в котором он летел вместе с еще неизвестной исполнительницей.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Первый канал,
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