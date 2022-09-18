Ссора Садальского с Цискаридзе закончилась вызовом полиции

«Входит Цискаридзе. Столько оскорблений я в жизни не слышал. Он говорит: «Кто вы есть? Вы никто. Вы артист одной роли». Я сорвался тоже. Говорю: «У вас и одной роли нету». Это ужас, конечно, такой скандал был. Полицию вызвал, сейчас на меня напишет заявление. Но я к нему не прикасался. Даже не вставал», - сообщил актер.