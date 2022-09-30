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54 минуты назад

У патриарха Кирилла обнаружили коронавирус

Елена Прошина

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла обнаружили коронавирус. Состояние священнослужителя удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, все встречи и поездки предстоятеля Русской православной церкви отменены, ему требуется постельный режим и изоляция.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», – сказал Легойда.

Он также добавил, что состояние патриарха удовлетворительное.

Патриарх Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации»

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одной из проповедей призвал верующих прибегнуть к «духовной мобилизации». По его мнению, сейчас страны «дожили до судьбоносного времени», которое должно побудить их граждан к пересмотру многих вещей. Он также призвал верующих сплотиться вокруг «Руси», которая стала объектом внешней угрозы.

Общество,Владимир Легойда,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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