Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Как уточнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда , все встречи и поездки предстоятеля Русской православной церкви отменены, ему требуется постельный режим и изоляция.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», – сказал Легойда.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одной из проповедей призвал верующих прибегнуть к «духовной мобилизации». По его мнению, сейчас страны «дожили до судьбоносного времени», которое должно побудить их граждан к пересмотру многих вещей. Он также призвал верующих сплотиться вокруг «Руси», которая стала объектом внешней угрозы.