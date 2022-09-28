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59 минут назад

Стало известно, против кого Евросоюз собирается ввести новые санкции

Елена Прошина

Названы имена россиян, которые попадут в новый список антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.

Лидер группы "Любэ" может войти в новый санкционный список Евросоюза
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, Евросоюз планирует ввести санкции против философа Александра Дугина, депутата и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Кроме того, по информации издания Politico, новый пакет санкций может затронуть почти 30 лиц и 8 компаний.

Ранее появилась информация, что Евросоюз собирается смягчить санкции против РФ. Как сообщает издание Politico, некоторые чиновники ЕС заявили о планах снять ограничения на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов.

Общество,В мире,Алан Лушников,Николай Расторгуев,Александр Дугин,Ижмаш,ЕС,
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