Лидер группы "Любэ" может войти в новый санкционный список Евросоюза

Названы имена россиян, которые попадут в новый список антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.

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По информации издания, Евросоюз планирует ввести санкции против философа Александра Дугина, депутата и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Кроме того, по информации издания Politico, новый пакет санкций может затронуть почти 30 лиц и 8 компаний.