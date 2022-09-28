Лидер группы "Любэ" может войти в новый санкционный список Евросоюза

Названы имена россиян, которые попадут в новый список антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.
По информации издания, Евросоюз планирует ввести санкции против философа Александра Дугина, депутата и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Кроме того, по информации издания Politico, новый пакет санкций может затронуть почти 30 лиц и 8 компаний.
Ранее появилась информация, что Евросоюз собирается смягчить санкции против РФ. Как сообщает издание Politico, некоторые чиновники ЕС заявили о планах снять ограничения на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов.