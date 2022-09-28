Евросоюз собирается смягчить санкции против РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно изданию Politico.

По информации издания, некоторые чиновники ЕС заявили о планах снять ограничения на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов. Одновременно с этим другие источники Politico сообщают, что Еврокомиссия предложит новые санкции, в том числе и введение потолка цен на нефть.

Напомним, что страны Запада начали усиливать санкционное давление после начала специальной военной операции на денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения на экспорт и импорт коснулись многих категорий товаров, а ряд брендов решил уйти из России. Как заявлял президент России Владимир Путин, их цель — "отмена России".