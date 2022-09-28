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40 минут назад

Евросоюз собирается смягчить санкции против РФ

Никита Бородкин

Евросоюз собирается смягчить санкции против РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно изданию Politico.

По информации издания, некоторые чиновники ЕС заявили о планах снять ограничения на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов. Одновременно с этим другие источники Politico сообщают, что Еврокомиссия предложит новые санкции, в том числе и введение потолка цен на нефть.

Глава Еврокомиссии: санкции «разорвут» экономику России

Напомним, что страны Запада начали усиливать санкционное давление после начала специальной военной операции на денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения на экспорт и импорт коснулись многих категорий товаров, а ряд брендов решил уйти из России. Как заявлял президент России Владимир Путин, их цель — "отмена России".

Ранее глава государства сообщал, что РФ готова передать тонны удобрений развивающимся странам, которые находятся в портах европейских стран. Позже Путин сказал, что западные страны не ответили на предложение о передаче удобрений.

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