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23 минуты назад

Леонид Гозман* уезжает из России

Елена Прошина

Российский общественный и политический деятель Леонид Гозман (*признан в РФ иностранным агентом) уезжает из России. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Леонид Гозман* уезжает из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Гозман отбыл наказание в 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Теперь он планирует отправиться в Анталью, а после посетить Тель-Авив.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева может навсегда уехать из страны после того, как разберется со всеми вопросами. По словам анонимного источника, певица прибыла в Россию, чтобы продать семейное имущество. После продажи она собирается окончательно уехать из страны.

Общество,Леонид Гозман,Алла Пугачева,
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