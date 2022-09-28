Леонид Гозман* уезжает из России

Российский общественный и политический деятель Леонид Гозман (*признан в РФ иностранным агентом) уезжает из России. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Уточняется, что Гозман отбыл наказание в 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Теперь он планирует отправиться в Анталью, а после посетить Тель-Авив.
Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева может навсегда уехать из страны после того, как разберется со всеми вопросами. По словам анонимного источника, певица прибыла в Россию, чтобы продать семейное имущество. После продажи она собирается окончательно уехать из страны.