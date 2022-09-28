Пугачева может навсегда покинуть Россию

Певица Алла Пугачева может уехать из страны после того, как разберется со всеми вопросами.

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Примадонну попросили перестать резко высказываться, передает анонимный источник портала Pensnews. Источник также сообщил, что звезда смогла договориться о пребывании в России, чтобы продать семейное имущество. По словам анонима, после завершения дел она окончательно уедет из страны.