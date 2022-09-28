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8 минут назад

Пугачева может навсегда покинуть Россию после завершения всех дел

Слово и Дело

Певица Алла Пугачева может уехать из страны после того, как разберется со всеми вопросами.

Пугачева может навсегда покинуть Россию
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Примадонну попросили перестать резко высказываться, передает анонимный источник портала Pensnews. Источник также сообщил, что звезда смогла договориться о пребывании в России, чтобы продать семейное имущество. По словам анонима, после завершения дел она окончательно уедет из страны.

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Пугачева вернулась в Россию в августе 2022 года вместе со своими детьми. Она отправила наследников в столичную школу, а сама стала навещать старых друзей.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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