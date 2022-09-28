Пугачева может навсегда покинуть Россию

Певица Алла Пугачева может уехать из страны после того, как разберется со всеми вопросами.
Примадонну попросили перестать резко высказываться, передает анонимный источник портала Pensnews. Источник также сообщил, что звезда смогла договориться о пребывании в России, чтобы продать семейное имущество. По словам анонима, после завершения дел она окончательно уедет из страны.
Пугачева вернулась в Россию в августе 2022 года вместе со своими детьми. Она отправила наследников в столичную школу, а сама стала навещать старых друзей.