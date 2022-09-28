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16 минут назад

В России начала работу горячая линия для родственников мобилизованных

Елена Прошина

Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации.

В России заработала горячая линия для родственников мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Телефоны горячей линии: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46», — говорится в тексте.

По этим номерам родственники призванных граждан РФ смогут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих и узнать актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации, отметили в Минобороны. Горячая линия будет работать в круглосуточном режиме.

Напомним, что в России также действует единая горячая линия по вопросам о частичной мобилизации. Под нее задействовали номер 122.

Общество,Армия,Украина,Минобороны России,
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