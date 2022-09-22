Горячую линию 122 задействовали для ответов на вопросы по частичной мобилизации

Для ответов на вопросы о частичной мобилизации задействована горячая линия 122, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.

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Чернышенко подчеркнул, что она задействована в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Ранее в Минобороны разъяснили основные правила частичной мобилизации. В ведомстве сообщили, что призываться будут стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.