Горячую линию 122 задействовали для ответов на вопросы по частичной мобилизации

Для ответов на вопросы о частичной мобилизации задействована горячая линия 122, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.
Чернышенко подчеркнул, что она задействована в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Ранее в Минобороны разъяснили основные правила частичной мобилизации. В ведомстве сообщили, что призываться будут стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что наличие боевого опыта является одним из основных факторов при призыве из запаса.