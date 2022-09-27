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32 минуты назад

Власти разъяснили ситуацию с вручением повесток на КПП «Верхний Ларс»

Елена Прошина

Пресс-служба правительства Северной Осетии дала официальные разъяснения по поводу вручения повесток на КПП «Верхний Ларс». Комментарии по сложившейся ситуации представители региона опубликовали в Telegram-канале РБК.

Власти разъяснили ситуацию с вручением повесток на КПП «Верхний Ларс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, на пункте пропуска «Верхний Ларс», который находится на границе Северной Осетии с Грузией, получают повестки жители всех регионов России, а не только осетины.

«Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет», – разъяснили в сообщении.

Ранее пресс-служба главы и правительства Северной Осетии заявляла, что повестки на КПП вручают только жителям республики. Но теперь это изменилось.

«Основное правило – это то, что повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, а по месту жительства, прописки и так далее – это уже вопрос второй», – заключили в пресс-службе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России.

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