Власти разъяснили ситуацию с вручением повесток на КПП «Верхний Ларс»

Пресс-служба правительства Северной Осетии дала официальные разъяснения по поводу вручения повесток на КПП «Верхний Ларс». Комментарии по сложившейся ситуации представители региона опубликовали в Telegram-канале РБК.
По имеющимся данным, на пункте пропуска «Верхний Ларс», который находится на границе Северной Осетии с Грузией, получают повестки жители всех регионов России, а не только осетины.
«Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет», – разъяснили в сообщении.
Ранее пресс-служба главы и правительства Северной Осетии заявляла, что повестки на КПП вручают только жителям республики. Но теперь это изменилось.
«Основное правило – это то, что повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, а по месту жительства, прописки и так далее – это уже вопрос второй», – заключили в пресс-службе.
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