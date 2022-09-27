Умер журналист Олег Щедров

На 63-м году жизни умер журналист и сотрудник « России сегодня» Олег Щедров. Об этом сообщает РИА «Новости».

За свою карьеру журналиста Олег Щедров успел поработать корреспондентом в ведущих информационных агентствах России и мира – Иновещание Гостелерадио СССР, Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Рейтер, РИА Новости. Последней его должностью был пост руководителя учебных программ медиагруппы «Россия сегодня». Из-за своего опыта и профессионализма коллегам Олег Щедров запомнился как авторитетный, но чуткий и вежливый наставник для будущих профессионалов в СМИ.