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37 минут назад

Умер известный музыковед Лев Гинзбург

Алиса Селезнёва

В Москве на 92 году жизни скончался известный музыковед Лев Гинзбург. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Москве умер музыковед Лев Гинзбург
Фото: Кадр из телепрограммыКадр из телепрограммы

Музыкальный критик умер сегодня ночью. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, пишет РЕН ТВ.

Лев Гинзбург вырос в семье выдающегося пианиста и педагога Григория Гинзбурга и является автором сотен статей, книг и рецензий по истории музыки и музыкальной жизни СССР и России.

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Он стоял у истоков журнала «Музыкальная жизнь», в котором проработал почти 40 лет (до 1995 года) и руководителем иностранного отдела, и заместителем главного редактора. В 1963 году Лев Гинзбург начал выпуск ежегодника «Музыкальный календарь» (затем – «В мире музыки»).

А с 1980-х годов работал над организацией гастролей советских, а затем российских артистов за рубежом и зарубежных в России. Среди крупных мероприятий, организованных и проведенных с его участием, — Фестиваль советской музыки в США и ответный Фестиваль американской музыки в СССР в 1990 году, отмечает «Музыкальное обозрение».

Лев Гинзбург также был президентом американо-российской фирмы звукозаписи «Лауда».

Общество,Лев Гинзбург,Григорий Гинзбург,Сергей Карякин,
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