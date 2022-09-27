В Москве умер музыковед Лев Гинзбург

В Москве на 92 году жизни скончался известный музыковед Лев Гинзбург. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: Кадр из телепрограммы Кадр из телепрограммы

Музыкальный критик умер сегодня ночью. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, пишет РЕН ТВ.

Лев Гинзбург вырос в семье выдающегося пианиста и педагога Григория Гинзбурга и является автором сотен статей, книг и рецензий по истории музыки и музыкальной жизни СССР и России.

Он стоял у истоков журнала «Музыкальная жизнь», в котором проработал почти 40 лет (до 1995 года) и руководителем иностранного отдела, и заместителем главного редактора. В 1963 году Лев Гинзбург начал выпуск ежегодника «Музыкальный календарь» (затем – «В мире музыки»).

А с 1980-х годов работал над организацией гастролей советских, а затем российских артистов за рубежом и зарубежных в России. Среди крупных мероприятий, организованных и проведенных с его участием, — Фестиваль советской музыки в США и ответный Фестиваль американской музыки в СССР в 1990 году, отмечает «Музыкальное обозрение».