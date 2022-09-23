Умер сценарист Борис Добродеев

Борис Добродеев работал сценаристом с 1957 года. За свою жизнь он успел поработать со студиями «Венфильм», «Мосфильм» и «Ленинградская студия документальных фильмов» (ЛСДФ).

Добродеев участвовал в съёмках более 80 художественных и документальных фильмов, в том числе написал сценарии для картин о Людвиге ван Бетховене, Александре Бородине и Дмитрий Шостаковиче, о писателях Максиме Горьком и Илье Эренбурге, о научных деятелях Дмитрии Менделееве и Иване Губкине. Зрителям Добродеев был больше всего известен по фильмам «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат», «Страницы жизни Леонида Красина», «Материнское поле», «Первый учитель» и многим другим.