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42 минуты назад

Погиб актер Сергей Пускепалис

Александр Котлеткин

В результате ДТП погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщает РИА Новости.

1/15 Лауреат премии в номинации "Открытие года", актер Сергей Пускепалис на церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника" в театре Российской армии, 2008 год
Фото: ТАСС
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2/15 Сергей Пускепалис в фильме "Как я провел этим летом", 2010 год
Фото: kino-teatr.ru
3/15 Актер Сергей Пускепалис во время вручения приза за главную мужскую роль в фильме "И не было лучше брата" на церемонии награждения победителей 20-го фестиваля кино стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии "Киношок", 2011 год
Фото: РИА Новости
4/15 Сергей Пускепалис в фильме "Крик совы", 2013 год
Фото: kino-teatr.ru
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5/15 Актер Сергей Пускепалис в 2013 году
Фото: globallookpress.com
6/15 Актер Сергей Пускепалис на красной дорожке перед началом церемонии закрытия фестиваля "Хрустальный источникъ" в Ессентуках, 2018 год
Фото: РИА Новости
7/15 Сергей Пускепалис в фильме "Шифр", 2019 год
Фото: kino-teatr.ru
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8/15 Сергей Пускепалис, режиссер-постановщик спектакля "Русская война Пекторалиса" по пьесе Олега Грисевича в театре Олега Табакова в Москве, 2019 год
Фото: РИА Новости
9/15 Сергей Пускепалис, режиссер-постановщик спектакля "Русская война Пекторалиса" по пьесе Олега Грисевича в театре Олега Табакова в Москве, 2019 год
Фото: РИА Новости
10/15 Сергей Пускепалис в фильме "Шифр-2", 2020-2021 годы
Фото: kino-teatr.ru
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11/15 Актер, режиссер Сергей Пускепалис перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде, 2022 год
Фото: РИА Новости
12/15 Актер Сергей Пускепалис на премьере фильма Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве, 2022 год
Фото: РИА Новости
13/15 Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис на презентации онлайн-платформы "Всероссийская актерская биржа" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия" в Москве, 2022 год
Фото: РИА Новости
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14/15 Сергей Пускепалис в фильме "Через прицел", 2022 год
Фото: kino-teatr.ru
15/15 Сергей Пускепалис в 2019 году
Фото: ТАСС

Инцидент произошел в Ростовском районе. Согласно предварительной информации, в числе погибших - пассажир и водитель «Форда Транзит».

По данным ЯрНьюс, авария произошла около 12:00 на трассе М-8. На ней столкнулись фура и легковая машина, в который был Сергей Пускепалис. В театре подтвердили сведения о ДТП.

Также отмечается, что представители театра выехали на место происшествия.

«Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы», - заявил один из очевидцев ДТП.

Общество,Фото,Сергей Пускепалис,
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