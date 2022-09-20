Погиб актер Сергей Пускепалис

В результате ДТП погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Ростовском районе. Согласно предварительной информации, в числе погибших - пассажир и водитель «Форда Транзит».
По данным ЯрНьюс, авария произошла около 12:00 на трассе М-8. На ней столкнулись фура и легковая машина, в который был Сергей Пускепалис. В театре подтвердили сведения о ДТП.
Также отмечается, что представители театра выехали на место происшествия.
«Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы», - заявил один из очевидцев ДТП.