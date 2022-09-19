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30 минут назад

Умер космонавт Валерий Поляков, установивший рекорд по длительности полета в космос

Газета.Ru

Советский и российский космонавт Валерий Поляков скончался на 81-м году жизни, сообщили в «Роскосмосе» в понедельник. В госкорпорации выразили глубокие соболезнования родственникам и близким космонавта.

1/12 Член экипажа космического корабля «Союз ТМ-18» космонавт-исследователь, врач Валерий Поляков во время пресс-конференции перед стартом, 1994 год
Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС
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2/12 Космонавт-исследователь, врач Валерий Владимирович Поляков во время забора крови у членов экипажа для проведения эксперимента «Минилап» (центрифугирование пробирок с кровью для выделения плазмы) на советской пилотируемой научно-исследовательской орбитальной станции «Мир», 1988 год
Фото: Снимок члена экипажа станции, командира космического корабля «Союз ТМ-7» Александра Александровича Волкова/ТАСС
3/12 Слева направо: летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов, космонавт-исследователь гражданин Республики Афганистан капитан Абдул Ахад Моманд и космонавт-исследователь, врач Валерий Поляков, 1988 год
Фото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
4/12 Летчики-космонавты СССР Валерий Поляков (слева) и Александр Серебров в тренажере станции «Мир», 1989 год
Фото: Александр Моклецов/РИА Новости
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5/12 Член экипажа научно-исследовательского комплекса «Мир» космонавт-исследователь, врач Валерий Поляков после приземления, 1989 год
Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС
6/12 Космонавты Сергей Крикалёв (слева) и Валерий Поляков (справа) после приземления космического корабля «Союз ТМ-7», 1989 год
Фото: Александр Моклецов/РИА «Новости»
7/12 Слева направо: космонавт-исследователь, врач Валерий Поляков, командир корабля Виктор Афанасьев, бортинженер Юрий Усачёв перед стартом космического корабля «Союз ТМ-18», 1994 год
Фото: РИА «Новости»
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8/12 Космонавты Александр Викторенко, Елена Кондакова и Валерий Поляков во время пресс-конференции по окончании работ на станции «Мир», 27 марта 1995 года
Фото: Валенти Кузьмин/ТАСС
9/12 Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, космонавт-исследователь, врач в составе экипажа космического корабля «Союз ТМ-18» Валерий Владимирович Поляков на послеполетной пресс-конференции в Звездном городке, 1995 год
Фото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
10/12 Слева направо: летчики-космонавты Александр Викторенко, Елена Кондакова и Валерий Поляков стоят у памятника Юрию Гагарину в Звездном городке, 1995 год
Фото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
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11/12 Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Валерий Владимирович Поляков, 1994 год
Фото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
12/12 Герой Советского Союза и Герой России космонавт Валерий Поляков в пассажирской капсуле корабля для космического туризма, 2002 год
Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС

Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле, там же окончил школу. В 1965 году получил диплом врача в Первом Московском медицинском институте, специализировался по проблемам тропических болезней. С начала 1970-х профессиональная жизнь Полякова была связана с Институтом медико-биологических проблем, где он работал научным сотрудником лабораторий, а после зачисления в отряд космонавтов прошел путь от космонавта-исследователя до командира отряда врачей-космонавтов-исследователей (до 1988 года).

Поляков пробыл на орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов, установив абсолютный рекорд по длительности пребывания в космосе за один полет — с 8 января 1994 года по 22 марта 1995-го. Исследования космонавта помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос. За успешное осуществление полета ему было присвоено звание Героя РФ.

В общей сложности Поляков участвовал в двух космических экспедициях общей продолжительностью 678 суток.

Общество,Фото,Валерий Поляков,Роскосмос,
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