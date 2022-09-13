Россияне почти перестали ездить отдыхать за границу

Отпуск в других странах летом 2022 года провели только 2% россиян. При этом каждый третий предпочел остаться дома и заниматься делами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции во вторник.

"Этим летом отдохнули в другой стране только 2% наших сограждан. Каждый третий россиянин в этом году провел отпуск дома, занимаясь делами, - 33%. Максимум тех, кто остался дома, пришелся на пандемийный 2020 год, их было 37%, а в прошлом году предпочли никуда не выезжать 21%", - говорится в результатах исследования.

До пандемии, летом 2019 года, за границей отдыхали 8% россиян, в 2020 году показатель опустился практически до нуля, а в 2021 году он достиг 13%. Самыми популярными зарубежными странами для отдыха в 2022 году стали Абхазия, Египет, Казахстан, Таиланд и Турция.

Еще 28% опрошенных провели отпуск на даче. Этот вид отдыха предпочитают женщины (31% против 23% среди мужчин) и россияне старше 60 лет. Также стало больше тех, кто провел отпуск на территории России, - 16% респондентов. Это на 5 п. п. больше, чем в 2021 году, и на 7 п. п. - в сравнении с 2020 годом. В то же время доля выезжающих на курорты Краснодарского края не изменилась - 7% респондентов. Этим летом там чаще бывали россияне с хорошим материальным положением и жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Без отпуска летом остались 20% респондентов. Как выяснили специалисты ВЦИОМ, не отдыхают в это время года чаще мужчины, экономически активное и трудоспособное население 25-59 лет, а также граждане с плохим материальным положением.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в формате телефонного интервью 4 сентября 2022 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ассоциация туроператоров России наблюдает резкое сокращение выездного туристического потока граждан в Европу. Об этом сообщают эксперты АТОР на своем сайте, сравнив показатели первых полугодий 2019-го и 2022-го годов.

«Падение количества поездок составило 85% (8 миллионов против 1,2 миллиона). Отметим, что указанные цифры включают в себя не только (и не столько) туристические визиты. Это количество визитов со всеми целями (от работы и учебы до частных визитов к родственникам), — информирует ассоциация. — Летом, за счет традиционно высокого спроса на пляжную Европу, падение количества поездок в Европу, скорее всего, дошло и до 90-95%, полагают аналитики АТОР. Если говорит о туризме, то в туроператорском сегменте спрос в сравнении с летом 2019 года тоже сократился в несколько раз — от 75 до 80%. Но это меньше, чем падение на рынке в целом».

Туроператоры назвали страны, в которых россияне больше всего отдыхали минувшим летом. Об этом сообщает АТОР.

По данным экспертов, наибольшей популярностью среди российских туристов пользовались Греция, Испания, Италия и Франция:

"Лидер – Греция: здесь более низкие цены и, что более важно, лояльная визовая политика", – подчеркнули специалисты.

Эксперты также отметили, что путешественники, решившие отдохнуть в ЕС, летели в страны с пересадками, выбирали дорогостоящие отели и в основном прибегали к услугам турагентств.

Вместе с тем по сравнению с летом 2019 года турпоток снизился на 90%.

"Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе «все включено», так как туристы хотели оплатить услуги в России", – заявили туроператоры.

Из-за отмены действия упрощенного визового режима с Евросоюзом туроператоры прекратили оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в настоящий момент только Финляндия заявила о необходимости личного присутствия заявителя при подаче документов. «Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем не много. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем», — заявила она.

При этом представители компании «Интурист» отметили, что личное присутствие также требуется для оформления виз в Грецию. Раньше путешественники могли подать документы через аккредитованного туроператора, сейчас туристам необходимо самостоятельно записываться в визовый центр — в настоящий момент турфирмы только оказывают поддержку в данном вопросе.

Туроператоры также отметили заметное снижение интереса россиян к поездкам в Европу — если раньше на курортах Испании, Италии и Греции отдыхали десятки тысяч граждан РФ, то сейчас это число сократилось до нескольких сотен.

Ранее, 12 сентября, перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме Евросоюза и России, которое вступило в силу в 2007 году. Теперь рассмотрение заявок от граждан России на визы в Евросоюз с туристическими целями будет осуществляться в неприоритетном режиме.

Визовый сбор и срок рассмотрения документов в ближайшее время увеличатся для россиян. Эксперт в сфере туризма Михаил Мальцев объяснил, чем это грозит для самих европейцев.

Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам. Из-за сложностей с получением документов интерес граждан России к поездкам в Европу может уменьшиться, передает «ФедералПресс».

«Для семьи из трех-четырех человек будет ощутимо при краткосрочной поездке. Раньше мы с удовольствием ездили на три-четыре дня в Чехию по "горящим" авиабилетам. Сейчас, чтобы оказаться хотя бы в Будапеште, на билет с учетом пересадок нужно потратить около 100 тыс. рублей, а теперь еще и виза поднялась в цене», — объяснил Мальцев.

Он отметил, что многим европейским отелям грозит банкротство. Пострадать также могут муниципальные образования и даже целые регионы Центральной и Южной Европы.

Санкции западных стран против Москвы поспособствовали развитию внутреннего туризма в РФ. Об этом сообщает американское издание The Christian Science Monitor.

Авторы публикации отмечают, что россияне открывают для себя ранее не изведанные уголки собственной страны.

Так, туроператоры сообщают о резком росте бронирований, особенно на традиционных направлениях (например, речные круизы по Волге и отдых в санаториях на песчаных пляжах Чёрного моря в Сочи и Краснодаре), приводит текст публикации Life.ru.

Обозреватель отмечает, что туризм развивается, так как, вопреки шести месяцам жёстких санкций, рубль силён, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно. И если бы пришлось ограничиться какой-то одной страной, то крупнейшая по площади в мире Россия — не такой уж и плохой выбор, резюмирует издание.

Наиболее популярными для посещения в отпуск летом внутри страны Алтай, Казань и Москва, заявил директор по работе с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

«В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга», – цитирует Родина РИА «Новости».

По его словам, больше всего жителям страны в этих местах нравится красивая природа, чистый воздух (19%), активный отдых, новые впечатления (17%), хорошая погода (17%) и другое.

При этом среди негативных впечатлений опрошенные назвали высокие цены (17%), плохую погоду (10%), слабую транспортную инфраструктуру (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).

Опрос проводился 3 сентября 2022 года.

В другом опросе ВЦИОМ отмечается, что 33% россиян оставались в летнем отпуске дома, 20% не ходили в отпуск. 28% были во время отпуска на даче или на садовом участке, 27% путешествовали в отпуске.

Путешествующие посетили другие города и села страны (16%), курорты Краснодарского края (7%), Крым (2%) или побывали за рубежом (2%).

В других городах или селах были 29% в возрасте от 18 до 24 лет, и только 8% тех, кому от 60 лет. Курорты Краснодарского края чаще всего посещали люди от 35 до 59 лет (9%), реже всего – люди от 18 до 24 лет (4%) и люди старше 60 (3%).

Этот опрос проводился методом телефонного интервью 4 сентября среди 1600 россиян от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Член Общественной палаты Андрей Максимов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что развитие внутреннего туризма в России позволит дать стимул десяткам различных отраслей.

Компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» провели исследование и выяснили, что большинство россиян считают отдых на пляже самым скучным способом провести отпуск.

Об этом пишет Life.ru.

24% россиян в ходе опроса отметили, что любят посещать новые города и изучать местные достопримечательности, 17% предпочитают многокилометровые походы и жизнь в палатке. Каждый седьмой любит горнолыжные курорты и другие экстремальные виды досуга, а остальные предпочитают проводить отпуск дома.