Россияне назвали топ-5 мест для отпуска в стране

«В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга», – цитирует Родина РИА «Новости».

По его словам, больше всего жителям страны в этих местах нравится красивая природа, чистый воздух (19%), активный отдых, новые впечатления (17%), хорошая погода (17%) и другое.

При этом среди негативных впечатлений опрошенные назвали высокие цены (17%), плохую погоду (10%), слабую транспортную инфраструктуру (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).

Опрос проводился 3 сентября 2022 года.

В другом опросе ВЦИОМ отмечается, что 33% россиян оставались в летнем отпуске дома, 20% не ходили в отпуск. 28% были во время отпуска на даче или на садовом участке, 27% путешествовали в отпуске.

Путешествующие посетили другие города и села страны (16%), курорты Краснодарского края (7%), Крым (2%) или побывали за рубежом (2%).

В других городах или селах были 29% в возрасте от 18 до 24 лет, и только 8% тех, кому от 60 лет. Курорты Краснодарского края чаще всего посещали люди от 35 до 59 лет (9%), реже всего – люди от 18 до 24 лет (4%) и люди старше 60 (3%).

Этот опрос проводился методом телефонного интервью 4 сентября среди 1600 россиян от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.