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15 часов назад

Российский форт Боярд: 8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске

Александр Котлеткин

Заброшенный 8-й цех завода «Дагдизель» считается одним из символов Каспийска, а его силуэт есть даже на гербе города. Необычная достопримечательность притягивает туристов богатой историей и своим расположением – объект находится на расстоянии 2,7 км от берега. Уникальное здание было предназначено для испытаний морского оружия.

1/13 Заброшенный 8-й цех завода «Дагдизель» считается одним из символов Каспийска, а его силуэт есть даже на гербе города
Фото: ТАСС
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2/13 Необычная достопримечательность притягивает туристов богатой историей и своим расположением – объект находится на расстоянии 2,7 км от берега
Фото: Соцсети
3/13 Уникальное здание было предназначено для испытаний морского оружия
Фото: Соцсети
4/13 8-й цех был заложен в 1934 году. Фундамент сооружения строили на берегу в огромном котловане
Фото: Соцсети
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5/13 Затем его в полузатопленном состоянии отбуксировали по морю к месту стройки
Фото: Соцсети
6/13 После успешной установки основания на специальную платформу продолжилось строительство надводной части объекта. Общая площадь построенного цеха превышает 5 тысяч кв.м.
Фото: Соцсети
7/13 В цехе были оборудованы помещения для постоянного проживания и работы сотрудников
Фото: Соцсети
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8/13 В здании имелись лифт, столовая, спортзал и библиотека, а на полу практически везде был паркет. Одновременно здесь могли жить и работать до 60 человек
Фото: Соцсети
9/13 8-й цех был введен в эксплуатацию в 1939 году и проработал до 1966 года
Фото: Соцсети
10/13 После закрытия, объект охраняли еще 10 лет, потом все оборудование демонтировали и вывели на берег
Фото: Соцсети
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11/13 Сейчас цех стал местом притяжения сталкеров и любопытных туристов
Фото: Соцсети
12/13 Объект часто сравнивают в соцсетях с французским фортом Боярд
Фото: Соцсети
13/13 

8-й цех был заложен в 1934 году. Фундамент сооружения строили на берегу в огромном котловане. Затем его в полузатопленном состоянии отбуксировали по морю к месту стройки. После успешной установки основания на специальную платформу продолжилось строительство надводной части объекта. Общая площадь построенного цеха превышает 5 тысяч кв.м.

В цехе были оборудованы помещения для постоянного проживания и работы сотрудников. В здании имелись лифт, столовая, спортзал и библиотека, а на полу практически везде был паркет. Одновременно здесь могли жить и работать до 60 человек. 8-й цех был введен в эксплуатацию в 1939 году и проработал до 1966 года.

После закрытия, объект охраняли еще 10 лет, потом все оборудование демонтировали и вывели на берег.

Сейчас цех стал местом притяжения сталкеров и любопытных туристов. Объект часто сравнивают в соцсетях с французским фортом Боярд.

Общество,Фото,Дагдизель,
18+
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