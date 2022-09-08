Российский форт Боярд: 8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске

Заброшенный 8-й цех завода «Дагдизель» считается одним из символов Каспийска, а его силуэт есть даже на гербе города. Необычная достопримечательность притягивает туристов богатой историей и своим расположением – объект находится на расстоянии 2,7 км от берега. Уникальное здание было предназначено для испытаний морского оружия.

1/13 Заброшенный 8-й цех завода «Дагдизель» считается одним из символов Каспийска, а его силуэт есть даже на гербе города Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Необычная достопримечательность притягивает туристов богатой историей и своим расположением – объект находится на расстоянии 2,7 км от берега Фото: Соцсети 3/13 Уникальное здание было предназначено для испытаний морского оружия Фото: Соцсети 4/13 8-й цех был заложен в 1934 году. Фундамент сооружения строили на берегу в огромном котловане Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Затем его в полузатопленном состоянии отбуксировали по морю к месту стройки Фото: Соцсети 6/13 После успешной установки основания на специальную платформу продолжилось строительство надводной части объекта. Общая площадь построенного цеха превышает 5 тысяч кв.м. Фото: Соцсети 7/13 В цехе были оборудованы помещения для постоянного проживания и работы сотрудников Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 В здании имелись лифт, столовая, спортзал и библиотека, а на полу практически везде был паркет. Одновременно здесь могли жить и работать до 60 человек Фото: Соцсети 9/13 8-й цех был введен в эксплуатацию в 1939 году и проработал до 1966 года Фото: Соцсети 10/13 После закрытия, объект охраняли еще 10 лет, потом все оборудование демонтировали и вывели на берег Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Сейчас цех стал местом притяжения сталкеров и любопытных туристов Фото: Соцсети 12/13 Объект часто сравнивают в соцсетях с французским фортом Боярд Фото: Соцсети 13/13

8-й цех был заложен в 1934 году. Фундамент сооружения строили на берегу в огромном котловане. Затем его в полузатопленном состоянии отбуксировали по морю к месту стройки. После успешной установки основания на специальную платформу продолжилось строительство надводной части объекта. Общая площадь построенного цеха превышает 5 тысяч кв.м.

В цехе были оборудованы помещения для постоянного проживания и работы сотрудников. В здании имелись лифт, столовая, спортзал и библиотека, а на полу практически везде был паркет. Одновременно здесь могли жить и работать до 60 человек. 8-й цех был введен в эксплуатацию в 1939 году и проработал до 1966 года.

После закрытия, объект охраняли еще 10 лет, потом все оборудование демонтировали и вывели на берег.