Российский форт Боярд: 8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске

Заброшенный 8-й цех завода «Дагдизель» считается одним из символов Каспийска, а его силуэт есть даже на гербе города. Необычная достопримечательность притягивает туристов богатой историей и своим расположением – объект находится на расстоянии 2,7 км от берега. Уникальное здание было предназначено для испытаний морского оружия.
8-й цех был заложен в 1934 году. Фундамент сооружения строили на берегу в огромном котловане. Затем его в полузатопленном состоянии отбуксировали по морю к месту стройки. После успешной установки основания на специальную платформу продолжилось строительство надводной части объекта. Общая площадь построенного цеха превышает 5 тысяч кв.м.
В цехе были оборудованы помещения для постоянного проживания и работы сотрудников. В здании имелись лифт, столовая, спортзал и библиотека, а на полу практически везде был паркет. Одновременно здесь могли жить и работать до 60 человек. 8-й цех был введен в эксплуатацию в 1939 году и проработал до 1966 года.
После закрытия, объект охраняли еще 10 лет, потом все оборудование демонтировали и вывели на берег.
Сейчас цех стал местом притяжения сталкеров и любопытных туристов. Объект часто сравнивают в соцсетях с французским фортом Боярд.