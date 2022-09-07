Уголовная статья: за что режиссера Манского объявили в розыск

МВД России объявило в розыск режиссёра Виталия Манского. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы розыска. Мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса.

«Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК России», — говорится в сообщении министерства.

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Режиссер Никита Михалков просит полицию привлечь к уголовной ответственности за клевету режиссера Виталия Манского после его слов о том, что якобы на Московском международном кинофестивале (ММКФ) "воруется не меньше 85% бюджета". Как уточнил во вторник ТАСС адвокат Павел Астахов, представляющий интересы Михалкова, по данному факту назначена проверка.

"Заявление действительно подано в том числе Никитой Сергеевичем, а также депутатом [Николаем] Бурляевым и еще одним заявителем из регионов, кого коснулись слова Манского, который сказал, что готов отвечать в суде за каждый якобы украденный процент. Мы хотим разобраться в этом, так как Манский облил грязью моего доверителя", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, предварительное заключение экспертов "действительно подтверждает клевету" в словах Манского.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка", - резюмировал адвокат.

Телеведущую Ксению Собчак вызвали в полицию в качестве свидетеля по делу о клевете. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

«Меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ», — заявила Собчак, уточняя, что она проходит свидетелем по делу о клевете, которую Никита Михалков увидел в словах своего коллеги Виталия Манского.

Поводом стало заявление, сделанное во время интервью Манского и Собчак, в котором тот заявил, что «воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета», пояснила журналистка.

«Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», — отметила она.

Сам Манский сообщил, что пока не получал никаких заявлений в полицию от Никиты Михалкова, и поэтому не знает конкретных претензий коллеги.

Московский международный кинофестиваль является абсолютной профанацией и в самом лучшем случае «греет воздух деньгами», заявил документалист Виталий Манский в интервью NEWS.ru. Так он отреагировал на новость о том, что режиссер Никита Михалков написал на него заявление в полицию после интервью на YouTube-канале Ксении Собчак. В нем Манский сообщил, что на ММКФ, директором которого является Михалков, «воруется не меньше 85% бюджета».

Не могу сказать, почему Михалков выбрал меня в качестве своего оппонента. Но стремление человека доказать свою порядочность — это в принципе похвально, и я желаю ему в этом успехов и удачи. <...> А моя позиция заключается в том, что Московский международный кинофестиваль является абсолютной профанацией и в самом лучшем случае, как говорится, «греет воздух деньгами», — отметил Манский.

Также режиссер документального кино добавил, что фестиваль игнорируется международным сообществом и никто из видных кинодеятелей в нем не участвует.

Также фестиваль исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. Так что флаг ему (Михалкову. — NEWS.ru) в руки, — заключил он.

Журналистка Ксения Собчак заявила, что режиссер Никита Михалков написал на своего коллегу Виталия Манского заявление о клевете из-за его слов о том, что на Московском международном фестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Михалкова Павел Астахов, режиссер написал заявление, потому что «борется за правду» и хочет, чтобы она восторжествовала.

«Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто-то заявляет, а тем более говорит в этом интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждем — пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова», — сказал он.

Как сообщала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», слова Манского, ставшие поводом для возбуждения дела по ч.2 ст. 128.1 УК РФ, были произнесены режиссером во время интервью с телеведущей. Тогда же Манский заявил, что абсолютно уверен в своей правоте и «готов в суде отстаивать сказанное». Позднее Собчак добавила, что проходит свидетелем по этому делу.

Ранее Никита Михалков снимался у Манского в фильме «Свидетели Путина». В 2019 году украинские прокатчики замазали лицо Михалкова в фильме. «Это ужасно печально», — отреагировал тогда на случившееся Михалков.

Слова режиссера Виталия Манского о воровстве бюджета Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — это оскорбление для организаторов. Так в беседе с «Лентой.ру» на розыск Манского отреагировал режиссер Андрей Кончаловский.

«Обвинения такого рода, безусловно, могут задеть самолюбие человека. Это оскорбление, потому что человека обвиняют в воровстве. Тут надо уже реагировать согласно собственному представлению о том, что делать», — считает Кончаловский.

МВД России объявило в федеральный розыск режиссера Виталия Манского. Его разыскивают по уголовной статье, что именно инкриминируют режиссеру — не уточняется.

Режиссера Владимира Манского объявили в розыск. Ранее Никита Михалков просил привлечь его за клевету о Московском кинофестивале. Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что по такой статье вряд ли объявили бы в розыск.

«Безусловно, распространение клеветы – это преступление, в данном случаи оно было сопряжено с обвинением в растрате», – подчеркнул Алешкин.

Он добавил, что статья о клевете, как правило, не арестная, поэтому объявление в розыск выглядит странным. Возможно, это сделано для того, чтобы Манский не смог пересечь границу, рассуждает Алешкин.

В любом случае, подчеркнул адвокат, обвинения в клевете требуют доказательств. Андрей Алешкин заметил, что убежденность в чем-либо или наличие источника, на который может сослаться автор сообщения, исключают виновность в этом проступке.

Российский и латвийский режиссер-документалист Виталий Манский прокомментировал Telegram-каналу Ксении Собчак объявление в розыск после иска о клевете от Никиты Михалкова.