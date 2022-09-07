Режиссер Манский вышел на связь после объявления в розыск

Российский и латвийский режиссер-документалист Виталий Манский прокомментировал Telegram-каналу Ксении Собчак объявление в розыск после иска о клевете от Никиты Михалкова .

6 сентября стало известно, что Михалков написал заявление в полицию на коллегу. Михалков обвинил Манского в клевете, теперь дело в отношении последнего расследуют по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. Поводом стало заявление, сделанное во время интервью с Собчак, в котором Манский заявил, что «воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета».