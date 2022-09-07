В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
38 минут назад

Режиссер Манский вышел на связь после объявления в федеральный розыск

Газета.Ruиещё 1

Российский и латвийский режиссер-документалист Виталий Манский прокомментировал Telegram-каналу Ксении Собчак объявление в розыск после иска о клевете от Никиты Михалкова.

Режиссер Манский вышел на связь после объявления в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне уже 100 раз прямо говорили. Теперь решили действовать», — высказался Манский.

6 сентября стало известно, что Михалков написал заявление в полицию на коллегу. Михалков обвинил Манского в клевете, теперь дело в отношении последнего расследуют по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. Поводом стало заявление, сделанное во время интервью с Собчак, в котором Манский заявил, что «воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета».

После этого сообщалось, что Манский объявлен в розыск.

Общество,Виталий Манский,Ксения Собчак,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители