Андрей Макаревич признан иноагентом

Российский певец Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Минюст РФ обновил реестр лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Помимо певца в список физлиц-иноагентов попали украинский журналист Дмитрий Гордон, а также журналиста Катерина Гордеева. Список СМИ-иноагентов пополнили актер Михаил Шац, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина и журналист Сергей Медведев.
В графе реестра об источниках финансирования указана Украина, кроме того, упоминается «политическая деятельность».
Ранее Минюст России впервые исключил из реестра иностранных средств массовой информации двух человек.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна», – сообщили в ведомстве.