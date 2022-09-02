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50 минут назад

Андрей Макаревич признан иноагентом

Елена Прошина

Российский певец Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Андрей Макаревич признан иноагентом
Фото: ТАССТАСС

Минюст РФ обновил реестр лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Помимо певца в список физлиц-иноагентов попали украинский журналист Дмитрий Гордон, а также журналиста Катерина Гордеева. Список СМИ-иноагентов пополнили актер Михаил Шац, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина и журналист Сергей Медведев.

В графе реестра об источниках финансирования указана Украина, кроме того, упоминается «политическая деятельность».

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Ранее Минюст России впервые исключил из реестра иностранных средств массовой информации двух человек.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна», – сообщили в ведомстве.

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