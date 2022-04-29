Минюст впервые исключил людей из реестра СМИ-иноагентов

Минюст РФ исключил из реестра иностранных средств массовой информации эксперта Комитета гражданских инициатив, члена движения "Голос" (признано в РФ НКО-иноагентом) Любарева Аркадия и главу НКО "Голос-Поволжье" Кузьмину Людмилу, сообщается в пятницу на сайте министерства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна", - говорится в сообщении.
Таким образом эти люди стали первыми исключенными из реестра Минюста.