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9 минут назад

Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

ТАССиещё 4

Минюст РФ исключил из реестра иностранных средств массовой информации эксперта Комитета гражданских инициатив, члена движения "Голос" (признано в РФ НКО-иноагентом) Любарева Аркадия и главу НКО "Голос-Поволжье" Кузьмину Людмилу, сообщается в пятницу на сайте министерства.

Минюст впервые исключил людей из реестра СМИ-иноагентов
Фото: ТАССТАСС

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна", - говорится в сообщении.

Таким образом эти люди стали первыми исключенными из реестра Минюста.

Политика,Людмила Кузьмина,Аркадий Любарев,Минюст России,Комитет гражданских инициатив,
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