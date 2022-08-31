Человек без страны: путь Горбачева глазами Запада

В Москве скончался первый президент СССР Михаил Горбачев . Его политика принесла стране «перестройку», гласность и конкурентные выборы, но привела к распаду Советского Союза и уничтожению всего Социалистического блока. Свой курс внешней политики он называл эпохой «нового политического мышления».

"Горбачев говорит, что он будет бороться, но он уже человек без страны"

В Москве скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Его политика принесла стране «перестройку», гласность и конкурентные выборы, но привела к распаду Советского Союза и уничтожению всего Социалистического блока

Горбачев стал активно налаживать отношения с западными державами. Генсек весь свой срок у руля страны встречался с мировыми лидерами: Рональдом Рейганом, Дэном Сяопином, Маргарет Тэтчер, Гельмутом Колем. Он вывел войска из Афганистана и Восточной Европы, получил Нобелевскую премию мира и помог объединить Германию. На Западе Горбачева любили, но не поддержали его во время внутриполитической борьбы за судьбу СССР.