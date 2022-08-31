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23 минуты назад

Человек без страны: путь Горбачева глазами Запада

Александр Котлеткин

В Москве скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Его политика принесла стране «перестройку», гласность и конкурентные выборы, но привела к распаду Советского Союза и уничтожению всего Социалистического блока. Свой курс внешней политики он называл эпохой «нового политического мышления».

1/10 В Москве скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Его политика принесла стране «перестройку», гласность и конкурентные выборы, но привела к распаду Советского Союза и уничтожению всего Социалистического блока
Фото: ТАСС
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2/10 Одна из первых обложек журнала Time с Михаилом Горбачевым. Дословный перевод: "Новый босс Москвы (СССР), более молодой, более гладкий и вероятно грозный"
Фото: Time
3/10 Горбачев и Рейган. "Поговорим", - гласит надпись на обложке журнала Time
Фото: Time
4/10 "Долгая дорога в Вашингтон"
Фото: Time
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5/10 "Революция Горбачева"
Фото: Time
6/10 "Пока все хорошо"
Фото: Time
7/10 "Человек года"
Фото: Time
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8/10 "Строим новый мир". Горбачев и Джордж Буш-старший
Фото: Time
9/10 "В эпицентре бури"
Фото: Time
10/10 "Горбачев говорит, что он будет бороться, но он уже человек без страны"
Фото: Time

Горбачев стал активно налаживать отношения с западными державами. Генсек весь свой срок у руля страны встречался с мировыми лидерами: Рональдом Рейганом, Дэном Сяопином, Маргарет Тэтчер, Гельмутом Колем. Он вывел войска из Афганистана и Восточной Европы, получил Нобелевскую премию мира и помог объединить Германию. На Западе Горбачева любили, но не поддержали его во время внутриполитической борьбы за судьбу СССР.

Каким видела западная пресса первого и последнего президента СССР – в галерее «Рамблера»

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