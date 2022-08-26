Стилизованный под Ferrari катер во Владивостоке сняли на видео

Водный катер по внешнему виду напоминающий итальянский спорткар Ferrari заметили во Владивостоке. Небольшое судно было снято на видео в бухте Новик, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале dpskontrol_125rus.

На записи видно, как похожее на кабриолет итальянской компании транспортное средство, выкрашенное в ярко-красный цвет, рассекает по водной глади.

«И ДПС не страшны», – подписал публикацию в канале ее автор.