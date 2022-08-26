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59 минут назад

Стилизованный под Ferrari катер во Владивостоке сняли на видео

Денис Фьючин

Водный катер по внешнему виду напоминающий итальянский спорткар Ferrari заметили во Владивостоке. Небольшое судно было снято на видео в бухте Новик, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале dpskontrol_125rus.

На записи видно, как похожее на кабриолет итальянской компании транспортное средство, выкрашенное в ярко-красный цвет, рассекает по водной глади.

«И ДПС не страшны», – подписал публикацию в канале ее автор.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина высунулся из окна автомобиля ради эффектных селфи.

Общество,Техника,Технологии,Видео,Ferrari,ГИБДД,
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