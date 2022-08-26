Мужчина высунулся из авто в Дагестане ради селфи и попал на видео

В Дагестане пассажир легкового автомобиля снимал себя на телефон, полностью высунувшись из окна транспортного средства. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Mash Gor», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

На записи видно, что из окна передвигающейся по трассе машины, нарушив ПДД, вылез мужчина с телефоном и стал себя снимать, при этом откинувшись назад.