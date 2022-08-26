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24 минуты назад

Мужчина высунулся из авто в Дагестане ради селфи и попал на видео

Денис Фьючин

В Дагестане пассажир легкового автомобиля снимал себя на телефон, полностью высунувшись из окна транспортного средства. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Mash Gor», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

На записи видно, что из окна передвигающейся по трассе машины, нарушив ПДД, вылез мужчина с телефоном и стал себя снимать, при этом откинувшись назад.

Напомним, за такие опасные для жизни и здоровья трюки пассажиров водитель может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.

Общество,Видео,
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