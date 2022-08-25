Осудить СВО на Украине: как Запад шантажирует россиян визами

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать шенгенскую визу тем гражданам России, которые согласятся в письменной форме осудить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом дипломат написал в статье для газеты Handelsblatt.

По его словам, если Евросоюз примет решение перестать выдавать туристическим визы все россиянам, а не только тем, которые подпали под санкции, то это будет выстрелом себе в ногу.

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«В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть - направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», — написал Ишингер.

Так, он предлагает в визовых анкетах разместить графу об осуждении СВО. При этом не подписывать такой документ могли бы диссиденты и лица, связанные с гуманитарной деятельностью, выразил мнение дипломат.

В последнее время в странах Запада начали интенсивно обсуждать возможное введение запрета на выдачу виз для всех граждан России, а не только подпавших под санкции.

Если Европейский союз не примет решение о введении запрета на выдачу туристических виз всем гражданам России, то Литва продолжит обсуждать такую возможность на региональном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис по итогам заседания комитета по иностранным делам в Сейме (парламенте), передает «Интерфакс».

По его словам, в первую очередь Вильнюс будет стремиться к европейскому решению, поскольку оно самое устойчивое и верное с точки зрения права.

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«Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию», — сказал дипломат.

Ранее Ландсбергис призвал страны Евросоюза «с настоящего момента» аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. При этом он отметил, что данный вопрос может вызвать раскол между странами ЕС, выдающими сейчас визы, и теми, которые перестали это делать.

Позднее дипломат уточнил, что Вильнюс продолжит выдавать россиянам визы, необходимые по гуманитарным причинам.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил ужесточения визового режима для россиян. Об этом он заявил в эфире радиостанции BBC, сообщает ТАСС.

Уоллес добавил, что пока не видит необходимости введения полного запрета.

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«Я, безусловно, думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет — это правильный путь <...> Я думаю, что министр внутренних дел должна изучить этот вопрос. Мне не нравится, как и, уверен, не нравится никому из ваших радиослушателей, смотреть на то, как жены олигархов или жены высокопоставленных чиновников развлекаются или в Греции, или на юге Франции, или на супер-яхте», — пояснил Уоллес.

По информации агентства, сейчас процесс получения британской визы занимает больше времени, несмотря на то, что Британия не ввела каких-либо ограничений для граждан России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций Евросоюза, введенных против России, передает РИА «Новости» слова политика, сказанные в интервью новостному порталу «Юрактив».

«Эта ситуация позволяет обходить санкции в отношении передвижений воздушным транспортом, которые ЕС согласовал весной», — сказала она, добавив, что эта лазейка должна быть устранена.

По мнению Каллас, выдачу туристических виз нужно приостановить на период проведения специальной военной операции на Украине. Также она заявила, что данная мера должна быть принята на уровне Евросоюза, так как запреты отдельных стран-членов будут не столь эффективны.

Согласно информации в распоряжении премьер-министра, в последнее время поток россиян, пересекающих эстонскую границу, увеличился. Порядка 30% российских туристов попадают в страны шенгенской зоны через Эстонию. Политик выступила в поддержку «гуманитарных исключений» и за индивидуальные рассмотрения заявок на визы.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 30 августа в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обсудят единый подход", - сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель ЕК в очередной раз подчеркнула, что страны ЕС должны соблюдать международное право и выдавать визы как минимум членам семей европейских граждан, журналистам, диссидентам, гуманитарным работникам.

В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам.

Ранее финское внешнеполитическое ведомство объявило о сокращении количества выдаваемых россиянам туристических виз с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним числом. Власти Эстонии прекратили с четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями. Ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян также разрабатываются в других балтийских странах.

Ведущие государства ЕС, в частности Германия, пока с осторожностью рассматривают возможность принятия этой меры, поскольку такой запрет может стать подтверждением того, что санкции Евросоюза направлены не против руководства России, а против всей страны и ее народа. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что с трудом может представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство РФ, а не простые граждане. Представитель федерального правительства ФРГ заявил изданию Bild, что Шольц "не поддерживает введение такого общего запрета", но "понимает дебаты" по этому вопросу.

Финляндия замедляет процедуру выдачи туристических виз гражданам России в дополнение к уже принятым мерам. Об этом во вторник заявила премьер-министр республики Санна Марин на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

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"Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше", - сказала она. По ее словам, "поток туристов - это проблема, которую необходимо решить".

Марин также отмечает, что "ограничения должны ввести и другие" государства Шенгенского соглашения и такое решение "должно приниматься ими совместно". Она считает, что Финляндия "не должна оставаться транзитной страной для туристов из России, стремящихся в другие страны ЕС".

Ранее финское внешнеполитическое ведомство объявило о визовых ограничениях, в частности о сокращении количества выдаваемых туристических виз для россиян с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. МИД Финляндии также предложил ввести новый тип гуманитарной визы с целью облегчения поездок гражданским активистам и журналистам и выступил за приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС.

В Госдепартаменте США рассказали, что Вашингтон считает необходимым применять санкции против российского руководства, но не вводит их против российского народа в целом. Кроме того, диссидентам должна быть предоставлена возможность выезда из РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Представил департамента подчеркнул, что США в вопросе о выдаче виз россиянам «проводят границу» между российскими властями и обычными гражданами РФ.

Он напомнил, что Вашингтон в тесном взаимодействии с партнерами ввел большое количество разнообразных рестрикций в отношении лиц, которых считает причастными к конфликту на Украине.

Вместе с тем, Штаты считают важным сохранить возможность выезда из России для «диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека».

Во Франции ранее раскритиковали идею о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам. По мнению писателя Эжена Берга, эта мера нанесет больше вреда западным странам, чем Москве.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Европа по меньшей мере потеряет €21 млрд в случае, если гражданам России перестанут выдавать визы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя. 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости», — выразил мнение парламентарий.

При этом он отметил, что лучший вариант — развивать собственную инфраструктуру, необходимо создать условия для путешествия и отдыха в России.

В последнее время в странах Запада начали интенсивно обсуждать возможное введение запрета на выдачу виз для всех граждан России, а не только подпавших под санкции.

Запрет на выдачу виз россиянам может не оказать ожидаемого эффекта, пишет агентство Bloomberg.

«Призывы европейских государств ужесточить выдачу виз также звучат все громче. Такие меры могут показаться привлекательными <...>, но нет никакой гарантии, что они сработают так, как ожидают их сторонники. Гораздо лучше расстелить приветственную циновку для лучших и умнейших людей России», — говорится в публикации.

По информации агентства, у Евросоюза есть лучшее и более справедливое оружие. Европейские политики должны сосредоточиться на запрете на неоправданные визовые привилегии для российских олигархов, а также на предоставлении гуманитарных виз для поощрения утечки мозгов среди студентов и ученых.