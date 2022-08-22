В США оценили инициативы по запрету выдачи виз россиянам

В Госдепартаменте США рассказали, что Вашингтон считает необходимым применять санкции против российского руководства, но не вводит их против российского народа в целом. Кроме того, диссидентам должна быть предоставлена возможность выезда из РФ. Об этом пишет РИА «Новости».
Представил департамента подчеркнул, что США в вопросе о выдаче виз россиянам «проводят границу» между российскими властями и обычными гражданами РФ.
Он напомнил, что Вашингтон в тесном взаимодействии с партнерами ввел большое количество разнообразных рестрикций в отношении лиц, которых считает причастными к конфликту на Украине.
Вместе с тем, Штаты считают важным сохранить возможность выезда из России для «диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека».
Во Франции ранее раскритиковали идею о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам. По мнению писателя Эжена Берга, эта мера нанесет больше вреда западным странам, чем Москве.