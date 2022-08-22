В США оценили инициативы по запрету выдачи виз россиянам

В Госдепартаменте США рассказали, что Вашингтон считает необходимым применять санкции против российского руководства, но не вводит их против российского народа в целом. Кроме того, диссидентам должна быть предоставлена возможность выезда из РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: US Department of Commerce US Department of Commerce

Представил департамента подчеркнул, что США в вопросе о выдаче виз россиянам «проводят границу» между российскими властями и обычными гражданами РФ.

Он напомнил, что Вашингтон в тесном взаимодействии с партнерами ввел большое количество разнообразных рестрикций в отношении лиц, которых считает причастными к конфликту на Украине.

Вместе с тем, Штаты считают важным сохранить возможность выезда из России для «диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека».