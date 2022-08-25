25 августа празднует 80-летний юбилей советская и российская актриса Маргарита Терехова. Народная артистка РФ два года училась на физико-математическом факультете в Ташкентском университете, а затем, оставив университет, уехала в Москву, где поступила на учебу в Школу-студию Ю.А. Завадского при Театре имени Моссовета. После ее окончания в 1964 году служила в том же театре много лет. Среди ее ролей — Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра» (1964), Соня в «Преступлении и наказании» (1971), Елизавета в «Царской охоте» (1977), Миледи Винтер в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978).

На счету актрисы множество ролей в таких кинофильмах, как «Здравствуй, это я», «Монолог» (1972), «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980). Ее лучшими работами считаются роли матери и Натальи в кинодраме Андрея Тарковского «Зеркало» (1974).