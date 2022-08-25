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27 минут назад

Клеопатра и Миледи. Маргарите Тереховой — 80

Газета.Ru

25 августа празднует 80-летний юбилей советская и российская актриса Маргарита Терехова. Народная артистка РФ два года училась на физико-математическом факультете в Ташкентском университете, а затем, оставив университет, уехала в Москву, где поступила на учебу в Школу-студию Ю.А. Завадского при Театре имени Моссовета. После ее окончания в 1964 году служила в том же театре много лет. Среди ее ролей — Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра» (1964), Соня в «Преступлении и наказании» (1971), Елизавета в «Царской охоте» (1977), Миледи Винтер в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978).

1/20 Маргарита Терехова на съемках фильма Андрея Тарковского «Зеркало», 1975 год
Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press
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2/20 Маргарита Терехова в роли Тани в фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я», 1966 год
Фото: РИА «Новости»
3/20 Маргарита Терехова, 1966 год
Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА «Новости»
4/20 Маргарита Терехова в гримерной театра имени Моссовета перед спектаклем «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу, 1968 год
Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА «Новости»
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5/20 Кадр из фильма «Белорусский вокзал» (1970)
Фото: Мосфильм
6/20 Маргарита Терехова в фильме Александра Столпера «Четвертый» по одноименной пьесе Константина Симонова, 1973 год
Фото: Мосфильм/ТАСС
7/20 Маргарита Терехова в роли Таси и Михаил Глузский в роли Сретенского на съемках кинофильма «Монолог» режиссера Ильи Авербаха, 1974 год
Фото: РИА «Новости»
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8/20 Маргарита Терехова, 1974 год
Фото: В. Бондарев/РИА «Новости»
9/20 Актеры Джин Уайлдер, Мэдлин Кан, Маргарита Терехова и Марти Фельдман (слева направо), 1975 год
Фото: Evening Standard/Getty Images
10/20 Актеры Игнат Данильцев и Маргарита Терехова на съемках фильма Андрея Тарковского «Зеркало», 1974 год
Фото: Мосфильм/Global Look Press
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11/20 Кирилл Лавров в роли Владимира Ленина и Маргарита Терехова в роли Александры Коллонтай в фильме «Доверие» (1975)
Фото: Ленфильм
12/20 Маргарита Терехова, 1974 год
Фото: В. Бондарев/РИА «Новости»
13/20 Михаил Боярский и Маргарита Терехова в кадре из фильма «Собака на сене» (1977)
Фото: Ленфильм/Global Look Press
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14/20 Маргарита Терехова в роли Гертруды и Анатолий Солоницын в роли Гамлета в спектакле Андрея Тарковского «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира на сцене театра имени Ленинского комсомола, 1977 год
Фото: Михаил Строков/ТАСС
15/20 Американская актриса Сисели Тайсон, советская актриса Маргарита Терехова и американская актриса Пэтси Кензит (слева направо) во время премьеры советско-американского кинофильма режиссера Джорджа Кьюкора «Синяя птица» в Доме кино, Москва, 1976 год
Фото: Александр Коньков/ТАСС
16/20 Маргарита Терехова и режиссер Александр Ефимов на съемках фильма «Давай поженимся!» в Минске, 1982 год
Фото: Владимир Шуба/ТАСС
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17/20 Маргарита Терехова, 1990 год
Фото: Галина Кмит/РИА «Новости»
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19/20 Маргарита Терехова в качестве режиссера-постановщика во время съемок фильма «Чайка» по одноименной пьесе А.П.Чехова в Переславле-Залесском, 2003 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
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20/20 Актеры Александр Леньков, Маргарита Терехова и Виктор Сухоруков (слева направо) на сборе труппы театра имени Моссовета перед открытием нового сезона, 2010 год
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

На счету актрисы множество ролей в таких кинофильмах, как «Здравствуй, это я», «Монолог» (1972), «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980). Ее лучшими работами считаются роли матери и Натальи в кинодраме Андрея Тарковского «Зеркало» (1974).

В 2005 году Терехова дебютировала в качестве режиссера и сценариста, сняв фильм «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова, в котором сыграла роль Аркадиной. С середины 2000-х у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Последние публичные интервью она давала в 2009 и в 2011 годах. Терехова уже не может самостоятельно передвигаться, не встает и не в состоянии узнавать родных, близких, в том числе детей и внуков.

Общество,Фото,Маргарита Терехова,Андрей Тарковский,Театра им. Моссовета,
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