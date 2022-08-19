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9 минут назад

Умер автор песен Лепса  Анатолий Долженков

Елена Прошина

Музыкант Григорий Лепс сообщил о смерти Анатолия Долженкова, автора стихов к хитам «Натали», «Я слушал дождь» и всем песням из первого альбома музыканта. Об этом Лепс написал в своём telegram-канале.

Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром», – написал музыкант.

Причина смерти Долженкова не уточняется.

Ранее стало известно, что на 78-м году жизни умер народный артист России Виктор Зозулин. Он известен зрителям своими ролями в фильмах «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Битва за Москву», «Король-олень», телеспектаклях «Солярис» и «Кабачок "13 стульев"» и многих других.

Общество,Виктор Зозулин,Григорий Лепс,
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