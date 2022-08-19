Умер автор песен Лепса  Анатолий Долженков

Музыкант Григорий Лепс сообщил о смерти Анатолия Долженкова, автора стихов к хитам «Натали», «Я слушал дождь» и всем песням из первого альбома музыканта. Об этом Лепс написал в своём telegram-канале .

«Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром», – написал музыкант.

Ранее стало известно, что на 78-м году жизни умер народный артист России Виктор Зозулин. Он известен зрителям своими ролями в фильмах «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Битва за Москву», «Король-олень», телеспектаклях «Солярис» и «Кабачок "13 стульев"» и многих других.