Умер артист Виктор Зозулин

Скончался народный артист России Виктор Зозулин. Он умер на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

«Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Созданных им персонажей невозможно забыть. Все они объединены его талантом, вдохновением, мастерством, истовой самоотдачей. Виктор Викторович обладал редким амплуа – героя-неврастеника, обогащенным блестящим чувством юмора, музыкальностью, темпераментом», - говорится в сообщении театра.

Напомним, в 1965 году Виктор Зозулин дебютировал в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Он создал десятки разноплановых театральных ролей, записывал аудиокниги по произведениям русских классиков, снимался в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Битва за Москву», «Король-олень», телеспектаклях «Солярис» и «Кабачок "13 стульев"» и многих других.