Смог в Москве: повторится ли аномалия 2010 года

В Гидрометцентре исключили повторение в Москве погодной аномалии 2010 года. Сейчас в столичном регионе не столь жарко как в период горения торфяников.

Тогда дым держался над городом более месяца. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Те, кому лет за 50 с плюсом, помнят ещё зимы 70-х годов, когда и снегом заборы заметало, и зимы были холодные. За последние 30 лет зимы стали мягче, лето периодически стало жарче. Амплитуда температур летом стала больше. Если раньше бросало 25-30 градусов, 38 было редкостью. Десятый год, мы помним, что практически две недели температура держалась на уровне 34-38 градусов, и сухо было. В этом году полегче, где-то градусов на пять ниже было, но всё равно температура 30-32 у нас держится где-то уже две недели».

По словам синоптика, этим летом осадков немного.

«С начала августа у нас выпало всего по ВДНХ три процента от месячной нормы осадков. В ближайшие дни, субботу-воскресенье, ещё чуть-чуть капнет, процента три-четыре. Где-то юг, юго-запад Москвы и Московской области может быть, даже не заденет, а если заденет, то чуть-чуть. Облачность будет, а вот осадков очень мало. На следующей неделе с понедельника опять без осадков, жарко, плюс 30-31».

Накануне в Москве продлили оранжевый уровень опасности из-за жары.

Москвичи и гости столицы с раннего утра четверга ощущают запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог, сообщают находящиеся в разных уголках города и Подмосковья корреспонденты.

Так, очень сильный запах гари ощущается в Строгино и Гольяново, Преображенском и Щелковском районах, возле станций метро «Беговая», «Сокол» и «Селигерская», передает ТАСС, отметив, что дымка отмечается также в центре мегаполиса в районе штаб-квартиры издания на Тверском бульваре.

Уточняется, что площадь возгорания леса в Рязанской области по состоянию на утро четверга составляет 181 гектар.

«В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны Правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. По-прежнему самые значительные группировки сил расположены на подступах к п. Деулино и п. Голованово», – написал врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Накануне в некоторых районах российской столицы и в Нижегородской области распространился сильный запах гари, местами заметен легкий смог, при этом в городе сохранялась жаркая погода.

Смог 2010 года и нынешняя дымка в Москве — совершенно разные ситуации, считает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что сейчас загорелись леса, а тогда — торфяники, которые горят дольше. При этом он подчеркнул, что сложившаяся в столице ситуация тоже может считаться смогом.

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары. Дымку можно было заметить, в частности, на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа дымка распространилась уже почти по всем районам Москвы.

«В 2010 году было самое жаркое лето — под 37 градусов жары. Плюс горели торфяники огромными площадями в Подмосковье. Сейчас ситуация совершенно другая: идут лесные пожары. Сравнивать нельзя. Торфяной пожар сам по себе более долгоиграющий», — объяснил Тишковец.

Синоптик добавил, что в лесах сейчас очень сухо.

«В Москве за этот месяц выпало три миллиметра осадков — это ни о чем. В лесах и лесополосах все настолько высушено, что любая спичка, любой брошенный окурок — хворост вспыхнет, как порох. Ну и, к сожалению, такая пожароопасность будет сохраняться, потому что дождей ждать не приходится», — предостерег специалист.

Летом 2010 года Москву накрыл смог из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Подмосковья. Синоптики назвали лето 2010 года самым жарким за последние полвека. Концентрации загрязняющих веществ на территории столицы превышали предельно допустимые в несколько раз: по угарному газу — почти до 7, по взвешенным веществам — до 16. Сильнейшая дымовая завеса была в городе почти месяц.

Причинами неприятного запаха в Москве является действующий природный пожар в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в четверг, 18 августа.

— Для усиления сил на место ликвидации природного пожара в Рязанской области работает сводная группировка сил Московского территориального пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории столицы проводится мониторинг пожароопасной обстановки.

До этого сообщалось, что группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область из Москвы, увеличена вдвое. Уточняется, что всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, вертолет-разведчик ВК 117С-2.

17 августа в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области. В столичном МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

Специалисты пока не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ для воздуха в Москве на фоне ощущающегося жителями запаха гари и дымки. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В связи с появлением дымки и запахом гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы управлением Роспотребнадзора по г. Москве усилен лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" во всех административных округах на содержание загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения. <...> Обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов 17.08.22 не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне отбор проб воздуха провели в Юго-Западном, Западном административном округах и ТиНАО для исследований на содержание азота диоксида, углерода оксида, сажи, взвешенных веществ, мелкодисперсных взвешенных частиц.

"Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного отдыха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки. В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах. Актуальная информация о результатах исследований будет размещаться на официальном сайте управления", - добавили в ведомстве.

Действующих торфяных пожаров в Московской области в настоящее время не зафиксировано, сообщается в среду в Telegram-канале Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Сегодня многие жители Москвы и Подмосковья почувствовали легкий запах гари. Для исключения распространения недостоверной информации, предположений и слухов информируем: в Московской области на сегодняшний день нет действующих торфяных пожаров. После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфяников на территории области и аналогичная ситуация не повторится. <...> На 10:00 17.08.2022 года лесных пожаров на территории Московской области не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что для недопущения возгораний на территории региона в условиях сложной пожароопасной ситуации с 11 по 21 августа введено усиление по всему Подмосковью, а 16-21 августа ограничено пребывание граждан в лесах на востоке области.

Видимость на некоторых участках дорог в Подмосковье ухудшилась из-за смога, связанного с пожарами в Рязанской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы министерства транспорта Подмосковья.

"В Москве и Подмосковье сегодня смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости. А плюсом к такому великолепию сохраняется устойчивая жара - до +32. Пожалуйста, будьте предельно внимательными и осторожными", - говорится в сообщении.

Также водителей попросили соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Смог, пришедший из Рязанской области из-за лесных пожаров сначала в Москву, дошел до городов Подмосковья. Сильная задымленность попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». https://t.me/ostorozhno_moskva/1327

«Жители городов за Москвой также жалуются на сильный запах гари. Смог в Подольске, Химках, Зеленограде», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы министерства транспорта Подмосковья, из-за смога на некоторых участках дорог наблюдается ухудшение видимости, а также сохраняется устойчивая жара до плюс 32 градусов. «Пожалуйста, будьте предельно внимательными и осторожными. Не спешите и соблюдайте ПДД!» — говорится в сообщении.

В условиях жары и смога в столичном регионе жителям рекомендуется носить на улице защитные маски, сообщает Роспотребнадзор.

«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях; ограничение физической нагрузки; использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски)», - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство рекомендует пить больше воды и регулярно проводить влажную уборку в помещениях.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу», - добавили в пресс-службе.

О сохранении в ближайшие двое суток в Москве запаха гари от лесных пожаров в Рязанской области в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в воздухе в ближайшие 36-48 часов будет ощущаться едкий запах гари, а также наблюдаться ухудшение видимости.

«Постарайтесь физически не напрягаться (любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке скажется негативно на вашем здоровье)», — порекомендовал он.

Тишковец посоветовал пить больше чистой воды, по возможности держать окна закрытыми и проводить в квартире влажную уборку, увлажняя воздух. Необходимо также при возможности включить кондиционер и не находиться долго на улице.

Ранее в МЧС подтвердили, что причина замыления на утро четверга, 18 августа, — лесные пожары в Рязанской области.

Мосэкомониторинг ожидает снижения уровня загрязнения атмосферы в столице уже днем, сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что это произойдет за счет активных процессов перемешивания воздушных масс.