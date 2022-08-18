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23 минуты назад

В МЧС назвали причину запаха гари в Москве

Вечерняя Москваиещё 3

Причинами неприятного запаха в Москве является действующий природный пожар в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в четверг, 18 августа.

В МЧС сделали заявление о причине запаха гари в Москве
Фото: ТАССТАСС

— Для усиления сил на место ликвидации природного пожара в Рязанской области работает сводная группировка сил Московского территориального пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории столицы проводится мониторинг пожароопасной обстановки.

Москву накрыл смог

До этого сообщалось, что группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область из Москвы, увеличена вдвое. Уточняется, что всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, вертолет-разведчик ВК 117С-2.

17 августа в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области. В столичном МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

Общество,МЧС России,Рослесхоз,
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