В Ростуризме рассказали об обстановке в Крыму после взрывов

Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», — написала Догузова.

Она отметила, что в результате взрывов в Крыму никто из туристов не пострадал. Также Догузова напомнила, что в случае возникновения вопросов отдыхающие могут позвонить по номеру круглосуточной горячей линии Министерства курортов и туризма полуострова или же написать сообщения в его аккаунтах в социальных сетях.