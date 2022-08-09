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18 минут назад

В Ростуризме рассказали об обстановке в Крыму после взрывов

Елена Прошина

Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Ростуризме рассказали об обстановке в Крыму после взрывов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», — написала Догузова.

Она отметила, что в результате взрывов в Крыму никто из туристов не пострадал. Также Догузова напомнила, что в случае возникновения вопросов отдыхающие могут позвонить по номеру круглосуточной горячей линии Министерства курортов и туризма полуострова или же написать сообщения в его аккаунтах в социальных сетях.

В Крыму прогремело несколько взрывов

Ранее сообщалось, что на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечалось, что никакого огневого воздействия на них оказано не было. Причины их взрыва пока выясняются. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, еще девять пострадали.

Общество,Зарина Догузова,Ростуризм,
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