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27 минут назад

Стала известна причина взрывов в Новофедоровке

Елена Прошина

На территории военного аэродрома Саки, расположенного в поселке Новофедоровка в Сакском районе, произошла детонация боеприпасов. Такую причину взрывов на полуострове назвали в Минобороны России, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в 15:20 на обвалованной площадке хранения аэродрома. Там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, добавили в ведомстве.

В Крыму прогремело несколько взрывов

В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия на них не было. При взрыве никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме также никаких повреждений не получила.

Сейчас на месте работают пожарные, причины детонации боеприпасов выясняются. Кроме того власти Сакского района объявили эвакуацию граждан. На данный момент с аэродрома вывезли около 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местную единую дежурную диспетчерскую службу.

Ранее стало известно, что в районе Новофедровки в Крыму прогремело несколько взрывов. Информацию подтвердил глава полуострова Сергей Аксенов, он выехал на место происшествия.

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