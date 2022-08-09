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20 минут назад

В Крыму прогремело несколько взрывов

Елена Прошина

Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Соответствующее заявление у себя в Telegram-канале сделал советник главы полуострова Олег Крючков.

Он подчеркнул, что пока может указать лишь на сам факт взрывов в районе Новофедоровки. Также произошедшее подтвердила замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова.

По ее словам, взрывы произошла на местном аэродроме. Других подробностей и обстоятельств произошедшего пока нет.

На данный момент на место выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также туда направлены бригады скорой помощи и санавиация.

Информация о пострадавших уточняется. При этом в Ассоциации туроператоров России заявили, что, по предварительным данным, среди туристов жертв и раненых нет.

Стоит отметить, что Новофедоровка находится в Сакском районе на западном побережье Крыма, за жилой зоной на восточной окраине расположен военный аэродром Саки.

Происшествия,Видео,Олег Крючков,Сергей Аксенов,Ассоциация туроператоров России,
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